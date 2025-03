Sunrise - Die Konsequenzen für seine WM-Teilnahme haben beim Wechsel von Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm zu den Florida Panthers zunächst gar keine Rolle gespielt. „Daran habe ich ehrlicherweise noch nicht wirklich gedacht. Ich plane fest damit, zu dem Zeitpunkt mit Florida noch in den Playoffs zu spielen“, sagte der 29 Jahre alte Augsburger der Deutschen Presse-Agentur. „Alles andere wäre, glaube ich, die falsche Einstellung.“ Die WM in Schweden und Dänemark beginnt am 9. Mai, zu der Zeit laufen in der NHL die Playoffs noch.

Sturm wurde vergangene Woche von den San José Sharks zu den Florida Panthers geschickt. Die Sharks sind Schlusslicht der Western Conference, die Panthers als Titelverteidiger und Tabellenführer der Eastern Conference haben den Anspruch auf erneut einen langen Verbleib in den Playoffs um den Stanley Cup. Sturm kann nur dann noch mit einem Einsatz bei der WM rechnen, sollte sein Team unerwartet früh in den Playoffs scheitern.

Sportlich große Chance für Sturm

Sportlich ist der Wechsel für den Angreifer aber dennoch eine große Chance. „Die letzten drei Jahre in San José waren schwierig vom sportlichen Aspekt her. Ich weiß diese Möglichkeit deswegen jetzt noch mehr zu schätzen“, sagte Sturm. „Ich weiß, dass in drei Wochen für die Hälfte der Liga Sommerpause ist. Da wird einem bewusst, wie schwer es ist, überhaupt in die Nähe von einem Stanley Cup zu kommen. Die Mannschaft, die hier zusammengebaut wurde, hat eine extrem gute Chance, es weit zu schaffen.“

Sturm hat den Stanley Cup bereits mit den Colorado Avalanche gewonnen. In Denver hatte er 2022 eine ähnliche Aufgabe wie jetzt bei den Panthers - als Spezialkraft in Unterzahlsituationen und Entlastung für die Stars. „Die haben mich geholt, weil sie eine bestimmte Rolle gesucht haben und die muss ich erfüllen“, sagte Sturm. „Das ist wie Colorado damals auch wieder eine super Gelegenheit und ich kann mich sehr glücklich schätzen.“