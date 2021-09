Die Tour Down Under muss auch 2022 ausfallen.

Adelaide - Der Radsport-Weltverband UCI muss zum zweiten Mal nacheinander auf das Auftaktrennen der WorldTour verzichten.

Aufgrund der coronabedingten Reisebeschränkungen wird die für Januar geplante Tour Down Under rund um Adelaide auch 2022 nicht ausgetragen, teilte der Veranstalter mit. Das Rennen war bereits in diesem Jahr gestrichen worden.