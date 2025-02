Lenzerheide - Die deutschen Biathlon-Männer müssen im Einzel bei der Weltmeisterschaft in Lenzerheide auf Philipp Nawrath verzichten. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, ist der Gesamtweltcup-Elfte angeschlagen und bislang nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Am Mittwoch (15.05 Uhr/ARD und Eurosport) wird David Zobel anstatt des 32-jährigen Bayern an den Start gehen. Zobel reist extra in die Schweiz an und soll am Dienstag am offiziellen Training teilnehmen. Der 28-Jährige hatte sich durch seine Leistungen im Weltcup ursprünglich nicht für die WM qualifiziert.

Die deutsche Mannschaft hofft, dass Nawrath bei der WM bis zum kommenden Sonntag noch einmal an den Start gehen kann. Der Routinier ist ein Kandidat für einen Einsatz in der Staffel. In der Verfolgung am Sonntag hatte er mit sieben Strafrunden nur Platz 44 belegt.