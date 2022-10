Zu viel Regen: World Series Spiel drei verschoben

Philadelphia - Das dritte Baseball-Spiel in der World Series zwischen den Philadelphia Phillies und den Houston Astros ist wegen Regens um einen Tag auf Dienstag verschoben worden.

In der Serie steht es nach den beiden ersten Partien in Houston 1:1. Durch die Absage kommt es zu weiteren Verschiebungen im Spielplan. Spiel vier rutscht auf Mittwoch, spiel fünf ist am Donnerstag und steht damit in direkter Konkurrenz zum NFL-Duell zwischen den noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles und den Houston Texans. Sollte es die Spiele sechs und sieben geben, finden auch diese jeweils einen Tag später statt als zunächst geplant und die Serie könnte bis Sonntag andauern.