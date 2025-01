Weil die Bahn in St. Moritz über Nacht nicht gefriert, dürfen die Bobfahrer nicht ran. Die letzten Weltcup-Rennen in der Schweiz fallen aus.

Zu warm für die Natureisbahn: Keine Bobrennen in St. Moritz

Ausgebremst: Tauwetter verhinderte die Bob-Rennen am Schlusstag des Weltcups in St. Moritz.

St. Moritz - Das starke Tauwetter hat beim Bob-Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz die abschließenden Rennen verhindert. Die Organisatoren in der Schweiz sagten am Morgen die geplanten Zweierbob-Läufe der Frauen und den Vierer-Wettkampf der Männer ab. Es seien nicht die erforderlichen Minustemperaturen erreicht worden, die für das Gefrieren der Bahn während der Nacht nötig seien, hieß es zur Begründung.

Noch offen ist, ob die Rennen an einem anderen Ort nachgeholt werden. Am Samstag hatte sich Francesco Friedrich im Viererbob-Weltcup erneut dem Briten Brad Hall geschlagen geben müssen. Auf Rang drei landete der Berchtesgadener Johannes Lochner. Im Monobob war Weltmeisterin Laura Nolte auf Rang drei hinter Siegerin Elana Meyers Taylor und Kaysha Love (beide USA) gefahren.