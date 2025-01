In der vergangenen Saison strömten so viele Zuschauer wie nie in die Stadien der 3. Liga. Damit liegt man laut DFB sogar deutlich vor einigen anderen europäischen Profiligen.

Frankfurt/Main - Die 3. Liga hat in der vergangenen Saison einen Zuschauerrekord aufgestellt. Fast 3,69 Millionen Zuschauer kamen in der Spielzeit 23/24 in die Stadien, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Im Schnitt waren dies rund 9.700 Menschen pro Partie, in der Vorsaison waren es noch rund 8.200 Zuschauer gewesen.

Damit liege die 3. Liga im Vergleich aller europäischen Profiligen auf Rang 19 und unter anderem deutlich vor der österreichischen Bundesliga, hieß es weiter. In der aktuellen Saison steuert die Liga auf einen weiteren Rekord zu - bislang strömten im Schnitt rund 11.000 Menschen zu den jeweiligen Spielen.