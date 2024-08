Mehr als zwei Stunden nach Mitternacht schafft es Alexander Zverev bei den US Open in die nächste Runde. Der Hamburger erreicht eine besondere Marke.

New York - Alexander Zverev hat in einer kräftezehrenden Nachtschicht das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang den Argentinier Tomás Martin Etcheverry mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:3 und verwandelte den zweiten Matchball erst um 2.35 Uhr New Yorker Ortszeit.

Zu Beginn leistete sich Zverev viel zu viele Fehler. Mit seiner starken Physis kämpfte der 27-Jährige den Sandplatzspezialisten aber nieder und setzte sich wie schon im French-Open-Viertelfinale 2023 in vier Sätzen durch.

Zverev feierte damit den 100. Sieg in einem Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Er ist der erste Spieler, der nach 1990 geboren wurde, der diese Marke erreicht.

Der 27-Jährige trifft in der Runde der besten 16 nun auf den Amerikaner Brandon Nakashima. Der 23-Jährige bezwang in vier Sätzen den Italiener Lorenzo Musetti, der zuletzt den Traum von Zverev vom erneuten Gold bei Olympia im Viertelfinale von Paris beendet hatte.