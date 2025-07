Will bei den US Open mit Belinda Bencic im Mixed spielen: Alexander Zverev.

New York - Alexander Zverev darf mit der Schweizerin Belinda Bencic beim neuen Mixed-Turnier der US Open starten. Das Duo steht auf der Liste der insgesamt 16 Teams, die in drei Wochen um den Titel im gemischten Doppel spielen. Die beiden 28-Jährigen haben den Einzug ins Feld über ihre Positionen in der Einzel-Weltrangliste geschafft.

Der Mixed-Wettbewerb in New York wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19./20. August). Acht Plätze werden über die Einzel-Rangliste vergeben, acht über Wildcards.

Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den großen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht. In der Regel nehmen die Topstars nicht am Mixed-Wettbewerb teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren. Das neue Format hatte für Kritik bei Mixed-Spezialisten gesorgt.

Zverev und Bencic kennen sich seit Kindestagen

Zverev hatte zuletzt berichtet, dass er und Bencic sich kennen, seitdem sie vier Jahre alt sind. Damals war der Hamburger beim Training seines Bruders Mischa dabei. Die Initiative für das Mixed ging nun von Bencic aus. „Sie hat mir geschrieben, ob ich Lust habe und da habe ich sofort "ja" gesagt“, sagte Zverev. „Es ist eine lustige Situation. Hoffentlich können wir gut zusammen spielen.“

Bei den US Open sind auch andere prominent besetzte Teams dabei. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien spielt mit der Amerikanerin Emma Navarro. Der Serbe Novak Djokovic startet mit seiner Landsfrau Olga Danilovic. Im Alter von 45 Jahren bekam Venus Williams gemeinsam mit US-Kollege Reilly Opelka eine Wild Card.