Hatte in Madrid in der zweiten Runde nur wenig Probleme: Alexander Zverev. Foto: Sven Hoppe Sven Hoppe

Madrid (dpa) - Tennis-Star Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht und ist damit der letzte deutsche Profi im Teilnehmerfeld.

Der 22 Jahre alte Weltranglisten-Vierte aus Hamburg bezwang den spanischen Lokalmatador David Ferrer mit 6:4 und 6:1. Im Achtelfinale trifft Deutschlands bester Tennisspieler und Vorjahressieger von Madrid auf den polnischen Qualifikanten Hubert Hurkacz.

Nach einem Freilos in ersten Runde steigerte sich Zverev in seinem Auftaktmatch nach anfänglichen Problemen gegen Routinier Ferrer (37), der sich auf seiner Abschiedstour befindet. Zuletzt zeigte Zverev wechselhafte Leistungen.

Das Turnier in Madrid dient den Tennis-Profis auch als Vorbereitung auf die am 26. Mai beginnenden French Open. Das Grand-Slam-Turnier in Paris ist der alljährliche Höhepunkt der Sandplatz-Saison.

Für Philipp Kohlschreiber war dagegen in Runde zwei bereits Endstation. Der Augsburger Routinier verlor gegen das US-Talent Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 3:6. Im Falle eines Sieges wäre im Achtelfinale der spanische Sandplatz-Spezialist und Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal der mögliche attraktive Gegner gewesen. Am Dienstag hatte auch Kohlschreibers Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff den Einzug in die Runde der besten 16 verpasst.

