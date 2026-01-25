Alexander Zverev kommt bei den Australian Open immer besser in Schwung. Erstmals bleibt er in Melbourne in diesem Jahr ohne Satzverlust.

Melbourne - Alexander Zverev hat bei den Australian Open souverän das Viertelfinale erreicht. Der Finalist des Vorjahres gewann in Melbourne gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:2, 6:4, 6:4 und steht beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit zum fünften Mal in der Runde der letzten Acht. Das hatte in seiner Karriere nicht einmal Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker geschafft, der am Yarra River viermal im Viertelfinale stand - 1991 und 1996 aber den Titel gewann.

Gegen Cerundolo zeigte Zverev seine bislang beste Leistung bei den diesjährigen Australian Open. Der 28-Jährige verwandelte nach 2:12 Stunden seinen zweiten Matchball und blieb damit im diesjährigen Turnierverlauf erstmals ohne Satzverlust. Im Kampf um dem Halbfinaleinzug bekommt es Zverev nun am Dienstag entweder mit Angstgegner Daniil Medwedew aus Russland oder dem amerikanischen Senkrechtstarter Learner Tien zu tun.