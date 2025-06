In der Fußball-Landesklasse 1 scheint die Borussia aus Genthin ihre "Mini-Krise" nach drei unglücklichen Niederlagen in Folge überwunden zu haben. Im Heimspiel gegen Saxonia Tangermünde setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Grabowski am Sonnabend verdient mit 4:2 (1:1) durch. In der unterhaltsamen und umkämpften Partie sorgten zwei Tore durch Einwechselspieler für die Entscheidung.

Genthin (kga/bjr). Nachdem die Genthiner in den letzten Punktspielen keine Siege einfahren konnten, sollte im Heimspiel gegen die als spielstark bekannten Saxonen aus Tangermünde endlich wieder ein Erfolg errungen werden. Ein Vorhaben, dass den Borussen letztlich vor der beeindruckenden Kulisse von 210 Zuschauern gelingen sollte.

Dabei begann das Spiel für die Gastgeber denkbar schlecht. Der Sekundenzeiger hatte noch keine volle Umdrehung auf der Uhr gemacht, da zappelte der Ball nach einer Unstimmigkeit in der Borussenabwehr bereits im Netz der Genthiner. Die Mannschaft von Trainer Frank Grabowski zeigte sich aber vom frühen Rückstand unbeeindruckt und startete schnelle Angriffe. Tobias Thiede hatte die erste Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss strich aber knapp über die Querlatte (7.).

Die Angriffsbemühungen der Borussia wurden in der 15. Minute durch den spielstarken Kapitän Kevin Wolf mit einem Kopfballtor zum 1:1-Ausgleich belohnt. In der Folgezeit kämpften beide Teams verbissen um den Führungstreffer, jedoch waren die Abwehrreihen stets rechtzeitig zur Stelle. Pech hatten die Platzherren in der 28. Minute, als ein Schuss von Thomas Gronwald von einem Tangermünder Spieler auf der Torlinie geklärt werden konnte.

Die zweite Spielhälfte brachte viel Dramatik ins Spiel. Die Genthiner setzten immer wieder mit Steilvorlagen ihre schnellen Stürmer in Richtung Gästetor ein. Einen dieser Angriffe nutzte Gronwald mit einem geschickten Heber über den herausstürzenden Torhüter hinweg zum vielumjubelten 2:1 (52.).

Es brach die letzte Viertelstunde an und diese sollte es in sich haben. Mit einem satten Schuss gelang den Gästen der 2:2-Ausgleich (76.). Deren Freude währte aber nur kurz, denn 60 Sekunden später kam Genthin durch den kurz zuvor eingewechselten Christopher Dziony zur 3:2-Führung (77.). Zwar waren die Altmärker um den erneuten Ausgleich bemüht, doch Borussen-Torhüter Tobias Karbe zeigte sich hellwach und verhinderte ein weiteres Gegentor.

Als dann in der 90. Minute der ebenfalls kurz zuvor eingewechselte Christian Barske den Ball zum 4:2 einnetzte, war der angestrebte Heimsieg perfekt und der Jubel im Stadion an der Berliner Chaussee dementsprechend groß. Im Kampf um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle könnten die drei Punkte vom Wochenende Gold wert sein.