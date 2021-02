Der Triathlon in Roth wurde um zwei Monate verschoben. Foto: Daniel Karmann/dpa Daniel Karmann

Roth (dpa) - Der Triathlon-Klassiker in Roth 2021 wird um zwei Monate auf den 5. September verschoben, teilte der Veranstalter der Challenge mit.

2020 war der Klassiker in Mittelfranken wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und dann 2021 für den 4. Juli terminiert worden.

Die Challenge Roth rückt mit dem neuen Termin deutlich näher an die Ironman-WM auf Hawaii, die am 9. Oktober stattfinden soll. Inwieweit die bereits gemeldeten Topleute in Roth auch bei dem späteren Termin noch dabei sind, ist derzeit noch fraglich.

Indes hat der Veranstalter Ironman nun auch die ersten Rennen in diesem Jahr vorerst absagen oder verschieben müssen. Betroffen sind die beiden Triathlon-Rennen über die volle Distanz - 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen - auf Mallorca am 15. Mai und eine Woche später auf Lanzarote.

Während für den Ironman auf Mallorca noch kein Ersatzdatum angegeben wurde, soll der Klassiker auf Lanzarote nun am 3. Juli stattfinden. Verschoben wurden auch die Rennen über die halbe Distanz in Marbella (vom 25. April auf den 19. September), Venedig (vom 2. Mai auf den 26. September) und Aix en Provence (vom 16. Mai auf den 19. September). Offen ist ein neuer Termin beim 70.3-Rennen auf Mallorca, das für den 8. Mai geplant war.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-461807/3

Zuschauerinfos

Zeitplan

Mitteilung

Pressemappe