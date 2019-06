Leipzig (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in ihr Heimturnier in der Nationenliga gestartet. Der EM-Zweite bezwang in Leipzig Außenseiter Portugal mit 3:1 (28:26, 20:25, 25:10, 25:23) und holte damit seinen dritten Sieg in dem Wettbewerb.

Bester Angreifer für die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani war Christian Fromm mit 21 Punkten. Nun treffen die Deutschen am 29. Juni (17.30 Uhr) auf Weltmeister Polen um den früheren Bundestrainer Vital Heynen und Olympia-Ausrichter Japan am folgenden Tag (14.00 Uhr). Chancen auf das Erreichen der Finalrunde hatten die Deutschen schon vor dem Heimturnier nicht mehr.

