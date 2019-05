Sheffield (dpa) - Snooker-Weltverbandsboss Barry Hearn setzt für die Zukunft seines Sports weiter auf China als großen und wichtigen Markt.

Die Team-WM, der sogenannte World Cup, wird für zehn weitere Jahre dort stattfinden, wie Hearn am Rande des WM-Endspiels in Sheffield mitteilte. In diesem Jahr findet der alle zwei Jahre angesetzte Wettbewerb in Wuxi (24. bis 30. Juni) statt. China steht inzwischen nicht mehr nur für sehr hohe TV- und Sponsorengelder, sondern stellt auch einige Weltklassespieler, darunter den ehemaligen Weltranglistenersten Ding Junhui.

Den World Cup hat China zuletzt dreimal in Serie gewonnen, 2017 sogar im Finale gegen die sonst übermächtigen Engländer. Im Crucible Theatre von Sheffield hatte sich hingegen der Engländer Judd Trump erstmals zum Weltmeister gekrönt. Er bezwang den Schotten John Higgins im Finale mit 16:9.

