Am Donnerstagmorgen ist eine leerstehende Lagerhalle in Staßfurt niedergebrannt. Das Technische Hilfswerk musste die letzten Mauern einreißen.

10.000 Euro Schaden: Lagerhalle in Staßfurt in Flammen

Staßfurt. - In einer leerstehenden Lagerhalle in der Förderstedter Straße in Staßfurt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand gekommen, meldete die Polizei.

Als die Einsatzkräfte gegen 6.15 Uhr eintrafen, stand die Halle bereits im Vollbrand, aber konnte nicht mehr gerettet werden, heißt es. Danach seien die Reste der Mauern durch das Technische Hilfswerk (THW) eingerissen worden, da diese einsturzgefährdet waren.

Der entstandene Schaden wurde vor Ort auf etwa 10.000 Euro beziffert. Ein Gutachten zum Brandort liege den Angaben nach derzeit nicht vor. Die Schadenssumme könne von der ersten Schätzung abweichen, so die Polizei weiter.

Die Lagerhalle sei Eigentum des Salzlandkreises. Ein technischer Defekt könne aufgrund der fehlenden Bewirtschaftung derzeit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.