Eastbourne (dpa) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat ihre Teilnahme am Rasen-Tennisturnier in Eastbourne kurzfristig abgesagt.

Eine Woche vor dem Wimbledon-Auftakt zog die Weltranglisten-18. aus Bad Oldesloe wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zurück, wie die Spielerinnen-Organisation WTA auf Anfrage mitteilte. Am Sonntag hatte die 30-jährige Görges in Birmingham gegen die neue Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien verloren.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber erhofft sich vom Start in Eastbourne weitere Matchpraxis vor dem Beginn des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison am 1. Juli. Die Weltranglisten-Fünfte aus Kiel bekommt es nach einem Freilos mit Mallorca-Turniersiegerin Sofia Kenin aus den USA oder der australischen Qualifikantin Samantha Stosur zu tun. Die Darmstädterin Andrea Petkovic und Anna-Lena Friedsam aus Andernach stehen nach Erstrundensiegen ebenfalls in der zweiten Runde.

