Ein Kater wurde in Salzwedel gefunden. Foto: Wienecke

Ein Tierarzt in Salzwedel sucht nach den Besitzern des angefahrenen Katers, der bei ihm abgegeben wurde.

Salzwedel l Am 28. April wurde beim Tierarzt Thomas Tamm ein verletzter Kater abgegeben. Das Tier wurde am Autohaus Hornkohl auf der Arendseer Straße gefunden, wo es vermutlich mit einem Auto zusammenstieß. Dabei zog es sich Frakturen an Oberschenkel und Becken zu.

Nun wird nach den Besitzern des Tieres gesucht, um die Behandlung abzusprechen und damit er es abholen kann. Nimmt niemand Kontakt auf, kommt der Kater ins Tierheim.

Die Besitzer können sich bei der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Salzwedel melden. Telefonnummer ist die 03901 / 34 41 4.