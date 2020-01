In Biederitz bei Magdeburg ist ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Biederitz (dpa) l In Biederitz im Jerichower Land ist ein Radfahrer gestürzt und gestorben. Der 80-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit seinem Rad im Kieferngrund umgekippt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum der Radfahrer stürzte, muss noch durch die Polizei ermittelt werden.