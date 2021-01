David Hasselhoff beim Auftakt seiner Deutschlandtour 2018 vor dem l Sportwagen K.I.T.T. aus der Serie "Knight Rider". Foto: Jörg Carstensen/dpa

Jörg Carstensen

David Hasselhoff wurde als Hauptdarsteller in den Serien "Knight Rider" und "Baywatch" sowie als Sänger ("Looking for Freedom") bekannt.

Los Angeles (dpa) - Schauspieler David Hasselhoff (68) bietet bei einer Auktion sein eigenes Modell des Wunderautos K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" an. Neben dem Kultauto finden sich auf der Webseite "Live Auctioneers" unter anderem auch noch eine riesige Figur sowie eine getragene Badehose aus einem "Spongebob"-Film und Requisiten aus "Baywatch". Für mehr als 8500 US-Dollar kann man mit Hasselhoff essen gehen. In einem Video auf Twitter eröffnete der 68-Jährige am vergangenen Wochenende die Auktion und wünschte den Fans Glück beim Bieten. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Für das Auto K.I.T.T. erwartet die Auktionsplattform eine Summe zwischen 175.000 und 300.000 US-Dollar. Wenn sie um mehr als 25 Prozent über dem Wunschergebnis liegt, wird Hasselhoff nach Angaben der Plattform den Wagen persönlich dem neuen Besitzer überbringen. © dpa-infocom, dpa:210104-99-892554/3 Tweet Seite der Auktion

