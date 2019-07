Ein Kraftrad kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Seine beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Bei einem Unfall auf der Landstraße 15 wurden ein Kraftrad und seine beiden Fahrer in Mitleidenschaft gezogen.

Meßdorf (vs) l Leicht verletzt wurden ein 17-jähriger Kraftradfahrer und seine 16-jährige Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 18.50 Uhr auf der Landesstraße zwischen Meßdorf und Büste ereignete.

In einer scharfen Rechtskurve kam das Kraftrad von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Die beiden Jugendlichen wurde in das Krankenhaus nach Stendal gebracht; ihr Gefährt wurde beschädigt.