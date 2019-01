New York (dpa) – Auch ein spätes Tor von Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat in der nordamerikanischen NHL für die Chicago Blackhawks die fünfte Niederlage in Folge nicht mehr verhindert.

Der Ex-Meister unterlag bei den New York Rangers knapp 3:4 (1:2, 0:1, 2:1). Der 23-jährige Kahun sorgte eine Sekunde vor Schluss der Partie für den Endstand. Es war sein achter Treffer in der laufenden Saison. Die Blackhawks belegen mit 41 Punkten aus 49 Spielen den letzten Tabellenplatz in der Western Conference.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings konnten sich mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gegen die Dallas Stars behaupten. Durch den Auswärtserfolg zogen die Kalifornier an Chicago vorbei. Die Kings mit Assistenzcoach Sturm liegen mit 42 Punkten auf dem vorletzten Platz im Westen.

Die New York Islanders besiegten in eigener Halle die New Jersey Devils 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). Nationaltorhüter Thomas Greiss und der Landshuter Tom Kühnhackl kamen nicht zum Einsatz. Die New Yorker sind nach dem dritten Sieg in Serie mit 58 Punkten aktuell Sechster in der Eastern Conference.

Spielstatistik Chicago Blackhawks-New York Rangers

Spielstatistik Los Angeles Kings-Dallas Stars

Spielstatistik New Jersey Devils-New York Islanders

NHL Tabelle