Portland (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in den Playoffs der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert.

Die Thunder mussten sich bei den Portland Trail Blazers mit 94:114 (54:54) geschlagen geben. Der 25-jährige Braunschweiger erzielte sieben Punkte. Sein Mannschaftskollege Paul George kam auf 27 Punkte. Bei den Gastgebern überzeugten C. J. McCollum mit 33 Punkten und Damian Lillard mit 29 Zählern. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 0:2 aus Sicht der Thunder. Spiel drei der Erstrundenserie wird am Freitag in Oklahoma City ausgetragen.

Die Toronto Raptors und Denver Nuggets konnten ihre jeweiligen Serien ausgleichen. Die Raptors setzten sich vor heimischer Kulisse mit 111:82 (51:39) gegen die Orlando Magic durch. Torontos Kawhi Leonard war mit 37 Zählern der Topscorer der Partie. Die Nuggets holten einen zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstand auf und besiegten die San Antonio Spurs 114:105 (49:59). Denvers Jamal Murray führte sein Team mit 24 Punkten noch zum Erfolg, 21 davon erzielte er im letzten Viertel.

Spielstatistik Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers

Spielstatistik Orlando Magic-Toronto Raptors

Spielstatistik San Antonio Spurs-Denver Nuggets

NBA-Playoff-Übersicht