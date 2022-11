1. FCM gegen SV Darmstadt: Das erwartet Sie im Newsletter "Einmal-Immer Blau-Weiß"

Der 1. FC Magdeburg trifft in der Zweiten Bundesliga Zuhause auf den SV Darmstadt. Im Volksstimme-Newsletter schauen wir auf die Partie am Donnerstag.

- Magdeburgs neues Selbstvertrauen: Mit Rückenwind geht es für den 1. FC Magdeburg am Donnerstag gegen den SV Darmstadt. Sieben Punkte aus drei Spielen für den FCM: Reporter Patrick Nowak bringt die aktuelle Situation bei Blau-Weiß auf den Punkt.

- Exklusiv: Drei Spiele in einer Woche: FCM-Legende Christian Beck schreibt in seiner Kolumne über die Belastung der Spieler in den Englischen Wochen und warum er sich immer darauf gefreut hat.

- Außerdem: Gewinnspielauflösung und alles rund um den nächsten FCM-Gegner, dem SV Darmstadt.

Jetzt kostenfrei unter volksstimme.de/fcm-newsletter registrieren und schon am Donnerstag, um 12.30 Uhr, den kostenlosen Volksstimme-Newsletter "Einmal-Immer Blau-Weiß" ins Mail-Postfach zugeschickt bekommen.

Viel Vergnügen, wünscht die Volksstimme.