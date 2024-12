Mehr als 870 Jahre ist es her, dass sich Zisterziensermönche am Nordharz niederließen und Kloster Michaelstein begründeten. Die unterschiedlichen Nutzungen der Klostergebäude in der jahrhundertealten Geschichte haben Michaelstein sein unverwechselbares Bild gegeben. Heute bieten in der denkmalgeschützten Klosteranlage das Museum und die Musikakademie Sachsen-Anhalt mit Veranstaltungen, Kursen, und Konzerten ein reiches Kulturangebot: Im Refektorium, in der familiengerechten interaktiven Musikausstellung „KlangZeitRaum“ und der einzigartigen Musikmaschine des Salomon de Caus, oder im großen Konzertsaal der Musikscheune. Besonders sehenswert sind die nach geschichtlichem Vorbild angelegten Klostergärten.

Neben Klosterführungen, den Führungen zur Musikmaschine des Salomon de Caus und den Klostergärten, die von April bis Oktober stattfinden, bietet Kloster Michaelstein eine Fülle von

Kreativen Programmen zu ganz unterschiedlichen Themen an. Für jüngere Besucher gibt es Familienführungen zu spanenden Themen (für Kindern zwischen 5 und 12 Jahren) mit einem Kreativangebot, sowie FerienWerkstätten für 8- bis 12-Jährige,

Highlights 2025:

12. April, Passionsoratorium von Gottfried Heinrich Stölzel, 19.30 Uhr

03.Mai, Kräutertag mit Buntem Markt, 10 – 17 Uhr

31. August, Klosterfest mit buntem Markt, ab 10 Uhr

06. Dezember, Hänsel und Gretel. Weihnachtlicher Theaterzauber nach Engelbert Humperdinck, um 17 Uhr und am 07. Dezember, um 11 Uhr

Alle Informationen zu den Veranstaltungen unter www.kloster-michaelstein.de

Konzerte & mehr

Samstag | 1. Februar | 16 Uhr | Musikscheune

„Brahms – Mahler - Strawinsky“ - Akademiekonzert Landesjugendorchester Sachsen-Anhalt

Unter der Leitung von Michael Wendeberg mit Andreas Beinhauer (Bariton)

Die Begeisterung dieser jungen Musikerinnen und Musiker für sinfonische Musik ist ansteckend! Das Landesjugendorchester vereint musikalische Begabungen aus ganz Sachsen-Anhalt im Alter zwischen 13 und 23 Jahren. Zweimal jährlich kommen rund 70 Orchestermitglieder zusammen, um unter Leitung des Chefdirigenten Michael Wendeberg und mit Unterstützung durch Dozenten mitteldeutscher Berufsorchester ein großes sinfonisches Programm einzustudieren. Dieses Jahr ist das Orchester erstmalig in der Landesmusikakademie zu Gast und beschließt seine Probenwoche mit einem Konzert fürs Michaelsteiner Publikum.

Gustav Mahler (1860–1911)

Lieder eines fahrenden Gesellen für Singstimme und Orchester

Igor Strawinsky (1882–1971)

Der Feuervogel – Suite für Orchester (1919)

Johannes Brahms (1833–1897)

Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98

Zeitgleich zum Konzert bietet die Musikvermittlung in Michaelstein eine kostenfreie Musikwerkstatt für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren an, zu der auch der Besuch eines Konzertteils gehört.

Eintritt 16,- € / erm. 8,- €; 13,- € / erm. 6,50 €

Samstag | 12. April I 19.30 Uhr | Musikscheune

„Jesu, deine Passion“ - Passionsoratorium von Gottfried Heinrich Stölzel

Michaelsteiner Klosterkonzert mit dem Telemannischen Collegium Michaelstein und Gesangssolisten unter der Leitung von Sebastian Knebel

Gewalt, Mut, Verrat, Glaube – in der Passionserzählung von der Kreuzigung Jesu Christi treffen Mächte, Charaktere und Emotionen in höchster Intensität aufeinander. Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes schildern in der Bibel die Geschehnisse in ihrer ganzen Dramatik. Gottfried Heinrich Stölzel (1690–1749) komponierte nach diesen Berichten ein ausdrucksstarkes Passionsoratorium für den Gothaer Fürstenhof, „Sechs geistliche Betrachtungen des leidenden und sterbenden Jesu“, das am Vorabend zu Palmsonntag in Michaelstein eine seiner außerordentlich seltenen Aufführungen erleben wird.

Eintritt 26,– € / erm. 13,– €; 23,– € / erm. 11,50 €

Samstag | 3. Mai | 10 – 17 Uhr | Klausur und Gärten

Kräutertag & Frühlingsmarkt

Ein „grünes Fest“ mit vielfältigen Angeboten erwartet Sie: Vom Frühlings- und Kräutermarkt, vielfältigen Gärtner-Informationen bis zu inspirierenden Garten-Führungen, praxisnahen Workshops und vergnüglichen Lesungen. Fachleute teilen hier ihre Erkenntnisse und Tipps mit Ihnen. Es stehen interessante Kurzvorträge zu Garten-, Pflanzen- und Gesundheits-Themen auf dem Programm sowie Kräuterthemen aus der Sterneküche oder -Bäckerei. Rund um die Klosterklausur runden Köstlichkeiten den Kräutertag & Frühlingmarkt ab.

Weitere Informationen und Zeitangaben ab Mitte April unter www.kloster-michaelstein.de

Eintritt 6,- €, erm. 4,- €

Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Sonntag | 4. Mai | 14 Uhr + 17 Uhr | Klostergelände

„Das Tor steht offen – Porta patet, cor magis“

Ein von der Harzer Sagenwelt inspiriertes Wandelkonzert mit Tanz und Musik Jugendbarockorchester BACHS ERBEN + Heike Hennig Company

Gemeinsam mit den Musikern und Tänzern wandeln wir durch die Klosteranlage. Der Harz ist so spannend wie seine Entstehung und was man in den Sagen und Mythen darüber findet. Raues Klima, heftige Winde, dicke Nebel, beschwerliche Wege, unterirdische Schätze, erhabene Schönheit. Dies in Musik und Tanz für das wandernde Publikum zu erzählen, wird allen das Herz öffnen: Musikalisch begleiten uns Telemann, Vivaldi, van Eyck und stimmliche Improvisationen. Ein Parcours zwischen Weltlichkeit und Spiritualität, Heilkunde und Humor!

Begrenztes Ticketkontingent! Anmeldung erforderlich!

Es handelt sich um ein Wandelkonzert; Sie sollten gut zu Fuß sein.

Eintritt 26,– € / erm. 13,– €

Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Freitag, 8. August | 19:30 Uhr | Musikscheune

Das große Fest! - Michaelsteiner Klosterkonzert mit dem Jugendbarockorchester BACHS ERBEN

Am 21. März 1725 wird Johann Sebastian Bach (1685–1750) vierzig Jahre alt. Nur wenige Tage später bringt er anlässlich des Kirchenfestes Mariae Verkündigung in Leipzig die Kantate „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ (BWV 1) zur Aufführung – das vorerst letzte Werk seines im Vorjahr begonnenen Choralkantatenzyklus‘. Feiern Sie gemeinsam mit dem Ensemble Bachs musikalisches Geburtstagsjubiläum!

Eintritt 20,- € / erm. 10,- €; 17,- € / erm. 8,50 €

Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Samstag | 17. August | 17:00 Uhr | Musikscheune

Vielklang - Gemeinschaftskonzert der Landesjugendchöre aus Thüringen und Sachsen-Anhalt

Ein Wiedersehen der besonderen Art erwartet die Sänger*innen der renommierten Landesjugendchöre aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, sowie die musikbegeisterten Konzertbesucher* in diesem Konzert. Bereits im Schütz-Jahr 2022 trafen sich die Chöre zu einer gemeinsamen Proben- und Konzertphase, nun wird diese musikalische und soziale Begegnung wiederholt und vertieft. Mit der gemeinsam gesungenen Messe für zwei vierstimmige Chöre von 1922 (und 1926) des Schweizer Komponisten Frank Martin (*1890 †1974), sowie eigenen Programmteilen bieten die beiden Chöre ein abwechslungsreiches Programm von alt bis neu, für Jung und Alt. Der Landesjugendchor Sachsen-Anhalt steht unter der Leitung von Berit Walther, der Landesjugendchor Thüringen singt unter Nikolaas Schmeer.

Zeitgleich zum Konzert bietet die Musikvermittlung in Michaelstein eine kostenfreie Musikwerkstatt für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren an, zu der auch der Besuch eines Konzertteils gehört.

Eintritt 16,- € / erm. 8,- €; 13,- € / erm. 6,50 €

Samstag I 30. August I ab 18 Uhr I Kreuzhof

Einlass ab 17 Uhr | Vorgruppe 18 Uhr | BLACK/ROSIE 20 Uhr |

Klosterfest(ival) - „BLACK/ROSIE“ - AC/DC – Tributeband

BLACK/ROSIE geben sich die Ehre, eine außergewöhnliche AC/DC – Tributeband, denn harte Rockmusik ist keine Männerdomäne. Die Profimusikerinnen teilen die Leidenschaft und die Liebe zu den Songs ihrer Idole AC/DC, die von Frontfrau Karo Blasek mit Mega-Röhre und unglaublicher Bühnenpräsenz dem Publikum auf die Ohren gegeben werden. Seien Sie dabei, wenn an diesem Abend die 900 Jahre alte Bausubstanz des Klosters unter Starkstrom gesetzt wird.

Early Bird Ticket: 15, - € (von Januar - Mai, keine Ermäßigung)

Ab Mai regulär 20,- € | erm. 18,- €

Gegen Vorlage eines Konzerttickets einmaliger erm. Eintritt am Klosterfest . Einzulösen an der Museumskasse

Sonntag | 31. August | 10 Uhr

Michaelsteiner Klosterfest - Der (Familien)Tag im Harz mit Buntem Markt

Das Michaelsteiner Klosterfest ist ein lebendiges Highlight im Veranstaltungskalender der Region, das Jahr für Jahr Menschen von nah und fern zusammenführt. Ein einzigartiger Mix aus Musik, Kunst, Geschichte und Genuss inmitten der historischen KlosterRäume und den Gärten, wo sich Vergangenheit und Gegenwart auf Schritt und Tritt begegnen. Dort finden sich vielseitige Marktstände mit Kunsthandwerk, Pflanzen für den heimischen Garten oder etwas für Küche und Hausapotheke. Die familiäre Atmosphäre und jede Menge unterschiedliche Darbietungen versprechen vielfältige musikalische Erlebnisse.

Neugierig? Hier ein Blick auf das Programm:

Däumelinchen - Figurentheater Malinka aus Berlin

Zumbakids aus Blankenburg

Flauth – Folk und Folkore aus Leipzig

Händels Harlekine – Musikimprotheater aus Halle

Die Sommerfee - Walk Act aus Gera

Gospel im Harz - Gospelchor HeartsWideOpen aus Halberstadt

3plus1 – Klarinettenquartett aus Leipzig

Achtung - !UWAGA

Und ein Michaelsteiner freut sich schon ganz besonders: Maulwurfsbruder Grabolin, der die Gäste am Torhaus begrüßen wird.

Eintritt 10, - € | erm. 8,- € | Familienkarte 20, - €

An allen Veranstaltungstagen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Donnerstag | 4. September | 19.30 Uhr | Musikscheune

„Von Rittern, Windmühlen und Liebesseufzern“ - Michaelsteiner Klosterkonzert

European Union Baroque Orchestra unter der Leitung von Enrico Onofri

Mit Musik von G. P. Telemann, J.-P. Rameau, D. Scarlatti und Ch. Avison

Wer kennt ihn nicht, den Ritter Don Quijote, der auf seinem alten Ross von Abenteuer zu Abenteuer zieht und nach seiner Prinzessin Dulcinea sucht? Georg Philipp Telemann (1681–1767), ein Meister der Charaktersuite, widmete der Figur aus dem berühmten Roman von Miguel de Cervantes ein ganzes Werk und lässt sie in all ihren amüsanten Eigenheiten musikalische Gestalt annehmen. Mit Stücken aus der Feder von Charles Avison (1709–1770), Jean-Philippe Rameau (1683–1764) und Bearbeitungen nach Domenico Scarlatti (1685–1757) präsentiert das Orchester schließlich Repertoire zum Thema aus den wichtigen Musikzentren des barocken Europas!

Eintritt 20,- € / erm. 10,- €; 17,- €/ erm. 8,50 €

Foto: EUBO

Samstag, 25. Oktober 2025 | 19:30 Uhr | Refektorium

„Fables across time“ - Michaelsteiner Klosterkonzert mit dem Biondini - Godard – Niggli-Trio

Ein Crossover von Alter und Neuer Musik, von imaginärer Folklore und jazzinspirierter Improvisation

Biondini - Godard – Niggli - TRIO

Luciano Biondini (Italien) - Akkordeon

Michel Godard (Frankreich) – Serpent, Tuba, E-Bass

Lucas Niggli (Schweiz) - Percussion

Das paneuropäische Trio greift in seinem Programm „Geschichten im Wandel der Zeit“ Melodien aus den sagen- bzw. märchenhaften Opern „Orfeo“ von Claudio Monteverdi und „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel auf und interpretiert sie in ihren von Folklore und Jazz inspirierten Improvisationen neu. Geschichten erzählt das Dreier-Gespann auch innerhalb seiner eigenen Stücke, die filigran gewoben und von starken Melodien durchzogen sind, dabei von ebenso kräftigen wie sensiblen, oft komplexen Rhythmen angetrieben werden. Drei Virtuosen, die auch an und über die Grenzen gehen, was die Spieltechniken und Ausdrucksformen mit ihren Instrumenten anbelangt.

Eintritt zuzüglich Getränke: 20,- € / erm. 17,- € (Nur 1. Platz)

Freie Platzwahl

Samstag | 8. November 2025 | 19:30 Uhr | Refektorium

Klosterkino – „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“

Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau, live begleitet am Klavier

Tobias Rank – Klavier

Die nächtlichen Klostergemäuer sind genau der richtige Ort für „Eine Symphonie des Grauens“. Der legendäre Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922 ist eine – nicht autorisierte – Adaption von Bram Stokers Roman „Dracula“ und erzählt die Geschichte des Grafen Orlok (Nosferatu), eines Vampirs aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt.

Pianist Tobias Rank wird die Horrorgeschichte effektvoll untermalen. Erst mit den bedeutungsvollen Liveklängen vom Flügel kann der Stummfilm - wie seinerzeit üblich - seine schaurige Wirkung richtig entfalten.

Eintritt 13,- € / erm. 6,50 €

Samstag | 6. Dezember | 17 Uhr | & Sonntag | 7. Dezember I 11 Uhr | Musikscheune

„Hänsel und Gretel“ - Weihnachtlicher Theaterzauber nach Engelbert Humperdinck

Ein FAMILIENKONZERT mit Gesangssolisten, Instrumentalensemble

Arnold Hofheinz – Erzähler

Kinderchor Gymnasium „Am Thie“

„Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert mir am Häuschen …“ – seit die Kinderoper Hänsel und Gretel 1893 in Weimar das Licht der Theaterwelt erblickte, verzaubert sie das kleine wie große Publikum auf der ganzen Welt: Der Komponist Engelbert Humperdinck schuf ein unvergängliches musikalisches Märchenreich voll von Volksliedmelodien, stimmungsvoller Waldmusik und dramatisch-unheimlichen wie lustigen Momenten. Erleben Sie die Geschichte um eine böse Hexe (die in Humperdincks Version übrigens am Harzer Ilsestein haust), zwei mutige Kinder, vierzehn Engel und jede Menge verzauberte Lebkuchen in einer einstündigen Kammerfassung mit Bühnenbild, Kostüm, Maske und viel Weihnachtszauber!

Eintritt 16,- € / erm. 8,- € | 13,- € / erm. 6,50 €

Kostenfreie zusätzliche Karte für ein Kind unter 15 Jahren

Mittwoch | 31. Dezember | 15.30 Uhr + 18.30 Uhr | Musikscheune

„Hexentanz und Feensang“ - Michaelsteiner Klosterkonzert

Silvesterkonzert mit Werken u.a. von Locke, Purcell, Telemann, Händel, Schuster

Mareike Greb – Sprecherin und Tänzerin

Anne Schumann – Leitung und Violine

Telemannisches Collegium Michaelstein

In Zauberwäldern und Feenreichen künden sie schicksalhafte Wendungen oder Glückseligkeiten an – die Hexen und Feen. Vor allem in der Romantik entführen Klanggemälde in schauerlich schöne oder bizarre Fantasiewelten um diese magischen Wesen: Hier rasen Hexen und Teufel zum Brocken, dort tanzt die Zuckerfee, und selbst Paganini lässt virtuos die Hexen tanzen.

Aber auch schon lange davor spukten Geister und mystische Figuren durch die Musik. Dabei gab Shakespeares „Sommernachtstraum“ vielerlei Anregungen, auch für Purcells Musik zum Schauspiel „The Fairy Queen“, in dem der Feenkönig und die Feenkönigin in allerlei fantastische Verwicklungen gebracht werden.

Das traditionelle Konzert zum Jahresausklang überrascht mit einer zauberhaften Mischung sagenhafter Musik!

Eintritt 32,- € / erm. 16,- €; 29,- € / erm. 14,50 €