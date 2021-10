AHORN Hotel Braunlage: Ferienhotellerie startet wieder voll durch

Der Urlaubstrend in Deutschland reißt nicht ab und steigt weiter. Um der positiven Nachfrageentwicklung gerecht zu werden, wird bei den AHORN Hotels & Resorts weiter Personal eingestellt.

Insgesamt 91 Auszubildende haben im Sommer ihre Ausbildung in der Hotelgruppe gestartet. Trend weiter steigend! Die Profis von morgen erlernen in ganz unterschiedlichen Ausbildungsberufen die Hotellerie „von der Pike auf“.

Die Ferienhotelgruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, die eigens ausgebildeten Fachkräfte in den Hotels zu einem festen Bestandteil der AHORN-Familie zu entwickeln.

Die AHORN Hotels & Resorts zählen zu den 30 größten Hotelgesellschaften Deutschlands und zu den führenden Hotelgruppen im Segment Familienurlaub. Mit der Übernahme des ehemaligen Maritim Hotels in Braunlage betreibt die familiengeführte Ferienhotelgruppe mit Sitz in Berlin sieben Urlaubshotels in der 3-Sterne Superior sowie 4-Sterne Kategorie mit insgesamt 2.441 Zimmern.

In einzigartigen Naturlandschaften im Erzgebirge, im Thüringer Wald, in der Uckermark und jetzt auch im Harz stehen den Gästen vielfältige Freizeit- und Gastronomieangebote zur Verfügung. Auch Geschäftskunden finden ideale Voraussetzungen für ihre Firmenveranstaltungen.

Alle 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen Hotels in Braunlage wurden durch die Ferienhotelgruppe übernommen, so dass das Unternehmen nun insgesamt über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Ziel ist es, den Pool an Mitarbeitern in Braunlage nahezu zu verdoppeln und ein attraktiver Arbeitgeber für die Region zu werden. Erst kürzlich wurden die AHORN Hotels & Resorts im Zuge einer umfassenden Studie von FOCUS-BUSINESS sowie kununu als Arbeitgeber in Deutschland untersucht und mit Platz 12 in der Branche Gastronomie / Hotel / Tourismus ausgezeichnet.

Als Gastgeber mit Herz bietet die Hotelgruppe viele Karrierechancen in der Ferienhotellerie und Perspektiven für Durchstarter in vielen Bereichen wie Empfang, Reservierung, Service, Küche bis hin zur Animation, Technik, Verkauf und Buchhaltung. Generaldirektorin der AHORN-Gruppe, Judith Gellrich, verrät, wie die Ferienhotellerie wieder voll durchstartet.

Der Neustart

Ab Juni dieses Jahres konnten wir wieder das tun, was uns am Herzen liegt: Gastgeber sein und die ersten Gäste begrüßen. Kurz vor den Sommerferien war die Urlaubsnachfrage enorm hoch. Die Ferienhotellerie in Deutschland profitierte im Vergleich zur Businesshotellerie sehr stark davon und konnte somit schnell an die Zeiten vor Corona anknüpfen - natürlich begleitet von behördlichen Anordnungen und zusätzlichen Hygienemaßnahmen für einen sicheren Urlaub.

Trotz Pandemie sehen wir optimistisch in die Zukunft und haben das Maritim Berghotel Braunlage am Wurmberg im Harz käuflich erworben, welches seit dem 01. Oktober 2021 als AHORN Harz Hotel Braunlage betrieben wird.

Es wird weiter eingestellt

Der Großteil der über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der AHORN Hotelgruppe treu geblieben. Dank der internen Ausbildung unserer Azubis, von denen wir einen Großteil erst in diesem Jahr wieder nach ihrer Ausbildung als Facharbeiter übernommen haben, blicken wir auf die etwa gleiche Mitarbeiterzahl wie vor Corona zurück. Durch die steigende Gästenachfrage, wollen wir uns auch zukünftig in allen Bereichen verstärken und stellen neue Teammitglieder ein, um unseren Service weiter auszubauen.

Zur Umsetzung unseres Konzeptes und unserer Visionen am neuen Standort Braunlage suchen wir zur Verstärkung des Teams im AHORN Harz Hotel Braunlage neue Teammitglieder, die gemeinsam mit uns das neue Familienmitglied der AHORN Hotels & Resorts prägen und mitgestalten.

Perspektiven für Durchstarter: Profitieren Sie von vielen großartigen Vorteilen und Vergünstigungen!

Auf unser Team mit Herz sind wir stolz – werden Sie ein Teil davon! Nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für ein Unternehmen, das unter dem Strich erfolgreich ist. So gibt es bei den AHORN Hotels & Resorts viele Vorteile, die einen attraktiven Arbeitsplatz ausmachen.

- unbefristeter Arbeitsvertrag

- kostenfreie Unterkunft während der Probezeit möglich

- Zahlung von Erholungs- und Weihnachtsgeld

- 20 % Zuschlag für Sonntags- und Feiertagsarbeit

- kostenfreie Urlaube innerhalb der Hotelgruppe für die ganze Familie

- Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

- vergünstigte Übernachtungsmöglichkeiten bei Hotelpartnern

- Rabatte bei verschiedenen Kooperationspartnern

- pünktliche Gehaltszahlungen sind für uns selbstverständlich

- und vieles mehr

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden? HIER <<Link folgt>> finden Sie ein aktuelles Stellenangebot.

Informationen und Bewerbung unter: https://www.ahorn-hotels.de/karriere

Oder schreiben Sie an:

Andrea Korn ︳ bewerbung.braunlage@ahorn-hotels.de ︳ T: 05520 805342