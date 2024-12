Thale/MZ/son. - „Mit ihrer Erfahrung und ihrem unverkennbaren Charisma bringt sie die Figur der Annerose auf beeindruckende Weise zum Leben“: Das Theater „Fairytale“ in Thale gibt die erste Personalie für „Walpurga – das Musical“ bekannt. Es ist Angelika Milster, die die Rolle der ranghöchsten Hexe Annerose übernimmt.

Bekannt wurde Milster vor allem als erste deutsche Grizabella in Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“. Damit habe sie „Maßstäbe im Musical“ gesetzt, teilt das Thalenser Theater weiter mit. Rollen spielte sie unter anderem in „Hello Dolly“, „Mozart!“ und „Doris Day – Day by Day“. 2022 erhielt sie den Ehrenpreis des Deutschen Musicalpreises, weil sie sich, so die Deutsche Musical-Akademie, für das deutschsprachige Musical einsetzt habe. Die „Grande Dame“ des Musicals, die gerade 73 Jahre alt geworden ist, ist zudem Sängerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin in Film und Fernsehen.

Kommendes Jahr kann Angelika Milster die Annerose in „Walpurga“ ihrer langen Liste von Rollennamen hinzufügen. Die Uraufführung ist am 31. Mai 2025. Es wird insgesamt 16 Mal gezeigt.

Worum handelt das Thale-Musical? „Grob gesagt, gehen wir rund 400 Jahre zurück, in die Zeit der großen Hexenverfolgung und Hexenverbrennung in Europa. Im Musical wird parallel die Geschichte gezeigt und daneben die Mythen und Sagen, wie die Hexen in einem Hexendorf – auf dem Hexentanzplatz – ‚wirklich‘ gelebt haben. Es geht um Geschichte und Fantasie, wird aber keine Geschichtsstunde“, fasst Enrico Scheffler, Autor und Komponist des Stückes, zusammen.

Acht Hauptfiguren – sowie zwölf Ensemblerollen, zig Tänzer und Amateurdarsteller – sieht das Musical vor, das ausschließlich im erweiterten und modernisierten Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale gezeigt wird.

Mit dabei ist Angelika Milster als ranghöchste Hexe. Dieser werde sie „mit ihrer einzigartigen Stimme und beeindruckenden Ausstrahlung eine ganz besondere Wirkung“ verleihen, so „Fairytale“, das das Musical gemeinsam mit der Bodetal Tourismus GmbH präsentiert. Das Casting für Amateurdarsteller findet am 26. Januar statt. Wer noch Teil des Musicals werden möchte, bewirbt sich unter Telefon 03947/7 76 80 34 oder per E-Mail an walpurga@bodetal.de.