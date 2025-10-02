Mitten im Herzen von Magdeburg steht ein Bauwerk, das aus dem Rahmen fällt – die Grüne Zitadelle von Magdeburg – das letzte fertig konzipierte Bauwerk vom österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser.

2005 entstand die Grüne Zitadelle, in der neuen Mitte von Magdeburg, neben dem Dom und Kloster zu unseren Lieben Frauen – ein Architektur Ensemble, das seines gleichen sucht. Für viele ein Rückzugsort, und zugleich nach Patrick Knobbe-Berlt (Geschäftsführer der Grünen Zitadelle GmbH) ein Paradies auf Erden.

Egal ob Mieter oder Besucher jeder taucht in diese fantastische Welt von Hundertwasser ein – einfach etwas Gutes für die Seele.

Und grade, deshalb feiern wir am 03.10.25 unser 20 Jubiläum mit einem bunten Kulturprogramm.

Los geht’s ab 12:00 Uhr im großen Innenhof mit der Eröffnung und Livemusik, anschließend erfolgt ein buntes Bühnen Programm durch unser Theater der Grünen Zitadelle, des Weiteren sorgen Herr Wichert und Thust im großen Innenhof und auf dem Erhard-Hübener Platz für die musikalische Umrahmung bei toller Live Musik.

Für die kleinen gibt es ein tolles Nostalgie Karussell. Auch für die Kulinarik ist gesorgt mit unseren tollen Hauseigenen Smoker und leckeren Roastbeef, sowie der Grilltrabi vom Lemsdorfer Lümmel.

Zu diesen besonderen Anlass gibt es auch 3 Sonderführungen um 12:15 Uhr, 14:15 Uhr und 16:15 Uhr unter dem Thema „Flanieren und Genießen“, wir bitten um Anmeldung unter 0391- 5975 5940 oder info@gruene-zitadelle.de

Der Preis liegt bei 15€ pro Person.