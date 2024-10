Anzeige 4. Arbeitgeberinfotag Landesverwaltung

Am 27. November 2024 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet der 4. Arbeitgeberinfotag Landesverwaltung in den Räumen der Jugendberufsagentur (JBA) Magdeburg, Am Alten Theater 1 (Eingang Otto- von-Guericke-Straße, gegenüber vom Maritim Hotel), statt.