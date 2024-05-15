Am 08. Oktober 2025 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet der 6. Arbeitgeberinfotag Landesverwaltung in den Räumen der Jugendberufsagentur (JBA) Magdeburg, Am Alten Theater 1 (Eingang Otto- von-Guericke-Straße, gegenüber vom Maritim Hotel), statt.

Jugendberufsagenturen sind regionale Arbeitsbündnisse der Sozialleistungsträger Agentur für Arbeit, Jobcenter und Jugendamt, die für Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren verantwortlich sind. Ziel ist die verbesserte Integration der jungen Menschen am Übergang von Schule zu Beruf.

Der Arbeitgeberinfotag Landesverwaltung ist eine von der Zentralen Stelle Personalmanagement im Ministerium für Inneres und Sport initiierte und organisierte kostenlose Berufsinformationsmesse für Jugendliche speziell zu Ausbildungs- und Studienangeboten des Landes, die durch die JBA begleitet wird. So wird wieder ein Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit bereitstehen, um die Jugendlichen ergänzend in Fragen zur Studien- und Berufswahl zu unterstützen.

Messeteilnehmer Foto: Susanne Lenssen

Am 6. Arbeitgeberinfotag Landesverwaltung werden das Ministerium

für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, das Ministerium der Finanzen mit der Steuerverwaltung, das Ministerium für Inneres und Sport mit dem Landesverwaltungsamt und der Polizei, das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz mit dem Justizvollzug, das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, das Ministerium für

Infrastruktur und Digitales mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation sowie die Landesstraßenbaubehörde als Aussteller teilnehmen.

Interessierte Jugendliche können sich bei den Ausstellern über die breite Palette von Berufsausbildungsangeboten sowie Dualen Studiengängen der Landesverwaltung informieren. Sie erhalten Auskunft über den Berufsalltag, die Tätigkeitsfelder, Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung selbst (Ablauf, Dauer, Verdienst), Entwicklungsmöglichkeiten und Ansprechpartner.

Startdatum: 08.10.2025

Uhrzeit: 15.00 - 18.00 Uhr

Ort: Jugendberufsagentur (JBA) Magdeburg

Am Alten Theater 1

(Eingang Otto- von-Guericke-Straße, gegenüber vom Maritim Hotel)