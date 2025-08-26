Vormittags auf Hochtouren

Um 10:00 Uhr ist der Arbeitstag in der Harzer Volksbank in vollem Gange. Die ersten Beratungsgespräche sind bereits geführt, viele Serviceanliegen wurden erledigt. Jetzt wechseln sich Kundentermine, Telefonate und interne Abstimmungen in schneller Folge ab.

Individuelle Beratungsthemen

Während im Servicebereich Bargeldbewegungen gebucht werden, Überweisungen bearbeitet und neue Karten bestellt werden, konzentrieren sich die Beraterinnen und Berater auf individuelle Lösungen. Das kann die Prüfung einer Finanzierung sein, die Anpassung einer Geldanlage an aktuelle Marktentwicklungen oder die gemeinsame Planung künftiger Investitionen.

Parallel dazu laufen im Hintergrund viele Prozesse an, die Kundinnen und Kunden oft gar nicht wahrnehmen: interne Freigaben, Abstimmungen mit Fachabteilungen, die Bearbeitung von Anträgen und die Prüfung von Unterlagen. „Diese Aufgaben sind entscheidend, damit wir im direkten Kundengespräch schnell und verbindlich reagieren können“, so Anja Koch, stellvertretende Regionaldirektorin aus Wernigerode.

Stark in der Region



Hinter diesem Tagesablauf steht ein eingespieltes Team: Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an insgesamt neun Standorten. Das Geschäftsgebiet der Harzer Volksbank erstreckt sich über zwei Bundesländer und drei Landkreise im Harz und Harzvorland. Ob im direkten Kundenkontakt oder in den internen Abteilungen – überall sorgen sie dafür, dass Beratung und Betreuung zuverlässig funktionieren.

Markt im Blick

Neben dem direkten Kundenkontakt gehört auch die Marktbeobachtung zum Tagesgeschäft. Zinsentwicklungen, wirtschaftliche Trends und gesetzliche Änderungen müssen im Blick behalten werden, um fundierte Empfehlungen geben zu können. „Bankarbeit ist heute viel mehr als Zahlen abarbeiten – es ist Projektmanagement, Beratung und Analyse in einem“, fasst Tino Hiesener, stellvertretender Regionaldirektor aus Quedlinburg, zusammen.

Das Besondere an diesen ersten Stunden am Tag? Sie sind wie ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir nicht nur Bankgeschäfte erledigen, sondern Beziehungen pflegen. Dass wir Menschen in allen Lebenslagen begleiten – ob mit einem schnellen Service am Schalter, einer ausführlichen Beratung oder einfach mit einem freundlichen „Guten Tag“.

Fokus auf den Kern

10:00 Uhr - Mitten im Vormittag läuft der Bankbetrieb auf Hochtouren – strukturiert, kompetent und nah an den Menschen in der Region.