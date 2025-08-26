Thermenlandschaft Innenbecken bekannt als das Rosstrappenbecken mit Aussicht ins grüne.

Eingebettet in die beeindruckende Landschaft des Sagenharzes bietet die Bodetal Therme Thale auf rund 4.200 Quadratmetern ein einzigartiges Zusammenspiel aus Wellness, Sauna, Baden, Gesundheit und Genuss. Ob Sie einen ganzen Tag zum Entspannen planen, gezielt etwas für Ihre Gesundheit tun oder einfach ein paar Stunden abschalten möchten – hier finden Sie den passenden Ort für Ihre Auszeit.

Sauna – Aufgussvielfalt & Entspannung mit Aussicht

Die Saunalandschaft der Bodetal Therme ist ein echtes Highlight: Fünf liebevoll gestaltete Saunen laden zum Schwitzen ein – darunter die Panorama-Sauna mit freiem Blick ins Bodetal.

Mehrmals täglich finden professionelle Aufgusszeremonien statt, von belebend-frisch bis tiefenentspannend. Erlebnisaufgüsse mit Musik, feinen Düften und Showeffekten machen jeden Besuch zu etwas Besonderem. Für die erfrischende Abkühlung sorgen Tauchbecken und ein herrliches Außenbecken, während stilvolle Ruheräume mit Panoramablick perfekte Erholung bieten.

Wellness & Baden – Erholung für Körper und Sinne

In der Thermenlandschaft genießen Sie wohlige 32 Grad Wassertemperatur, entspannen sie auf Unterwasserliegen oder lassen sie sich sanft von Sprudelattraktionen umspielen.

Der Wellnessbereich ergänzt das Angebot mit wohltuenden Anwendungen wie Rückenmassagen, Aromaölbehandlungen oder Hot-Stone-Therapien. In der ruhigen Atmosphäre fällt es leicht, bewusst abzuschalten und neue Energie zu tanken.

Physiotherapie – Medizin trifft Wohlbefinden

Direkt in der Bodetal Therme befindet sich eine moderne Physiozentrum. Hier werden klassische Krankengymnastik, manuelle Therapie oder Wärmeanwendungen angeboten – alles natürlich auf Rezept erhältlich!

Die Kombination aus therapeutischer Kompetenz und entspannender Umgebung macht es möglich, Gesundheit und Wohlbefinden unter einem Dach zu vereinen.

Saunenwelt Außenbecken mit Panoramablick in das sagenhafte Bodetal Foto: Enrico Hahne

Sauna-Events & lange Wochenenden – Einmal im Monat wird es besonders

In den Wintermonaten locken besonders gemütliche, lange Saunanächte, während im Sommer das beliebte Grill & Chill auf der Terrasse für entspannten Genuss unter freiem Himmel sorgt. Gäste dürfen sich auf abwechslungsreiche Themenaufgüsse, meditative Klangrituale und stimmungsvolle Abende freuen.

Ein Highlight ist die monatliche Saunanacht am letzten Wochenende, bei der bis 1 Uhr nachts sauniert werden kann. Die Therme ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis 23 Uhr – ideal auch für eine späte Auszeit.

Nicht nur offizielle Events sind möglich: Ob Junggesellenabschied, Freundinnen-Tag oder Geburtstagsfeier – die besondere Atmosphäre macht private Anlässe unvergesslich.

Gastronomie – Von herzhaft bis hausgemacht

Für kulinarische Pausen stehen gleich zwei Gastronomiebereiche bereit. In der SB-Gastronomie der Thermenwelt gibt es herzhafte Klassiker wie Pommes, Suppen oder hausgemachten Kuchen.

Wer regionale Küche bevorzugt, wird in der Saunalounge fündig – hier werden frisch zubereitete Gerichte aus Zutaten der Region serviert. Besonders beliebt ist das Schnitzel mit würzigem Harzkäse. Genießen lässt sich alles ganz entspannt – sogar im Bademantel.

Die Bodetal Therme Thale ist damit weit mehr als ein Ort zum Baden: Sie ist ein Refugium für Körper, Geist und Seele – mit Aussicht auf pure Erholung.

Logo: Bodetal Therme

Kontaktdaten:

Bodetal Therme Thale

Freizeitanlagen Betriebsgesellschaften mbH

Parkstraße 4

06502 Thale

03947 778450

www.Thermebodetal.de