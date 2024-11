Man kann dieses besondere Café mit Eckdaten beschreiben und die meisten Magdeburger wissen, welches gemeint ist. Ein Test: Es ist eine gastronomische Einrichtung. Klein und fein im Herzen Magdeburgs gelegen. Wer hier einkehrt oder sich auf der Terrasse eine Auszeit gönnt, den erwartet eine große Vielfalt an vornehmlich deutschen-mediterranen Gerichten. Besonders beliebt, das Frühstücksangebot, dass Langschläfer freundlich, den ganzen Tag über zu haben ist. Abends gibt’s neben kulinarischen Köstlichkeiten, Cocktails, Weine und andere Getränke. Hin und wieder organisiert der junge Inhaber kulturelle Veranstaltungen. Na? Klingelts? Natürlich, hier wird das Magdeburger Kultrestaurant Café Flair beschrieben. Seit 35 Jahren ist es im Familienbesitz und ging vor Jahren von Gründer Arno Frommhagen an seinen Sohn und jetzigen Betreiber Nico Barth über.

Das Café Flair, zentral in Nachbarschaft von Allee-Center, Karstadt und Alter Markt gelegen, ist das älteste familiär geführte Restaurant in Magdeburg. „Wir haben täglich von 8.30 Uhr bis 24 Uhr geöffnet“, erklärt Inhaber Nico Barth. Speisen und Getränke gibt es à la Carte. „Wir empfehlen unseren Gästen, vorher zu reservieren. Denn es kommt vor, dass alle Tische reserviert sind und trotzdem Stammgäste oder Touristen an die Tür klopfen“, so der Inhaber.

Bei Langschläfern ist das Café Flair besonders beliebt. Hier gibt es den ganzen Tag Frühstück. Foto: Café Flair

Frühstück für Langschläfer im Café Flair in Magdeburg





Der Name Café Flair suggeriert, neuen Gästen oder einigen der 2.200 Touristen, die täglich die Landeshauptstadt erkunden, dass es sich um ein klassisches Café mit Kuchen und Tortenangeboten handelt. „Tatsächlich steht uns ein 9-köpfiges Köche-Team zur Verfügung, die abwechselnd in Früh-, Mittel- und Spätschicht Speisen wie Schnitzel, Pasta, Burger, Bauernfrühstück und Co für unsere Gäste zubereiten“, erklärt der Junior-Chef. „Wir verstehen uns also als Spezialitätenrestaurant, dass 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Jeder unserer Köche bringt verschiedene Einflüsse und Spezialisierungen mit. Beispielsweise können wir stolz behaupten:

einen Eisspezialisten,

einen Hobbykonditor,

einen Soßenspezialisten und

einen „Meister“ der veganen Küche

zu beschäftigen.“ Das restliche Serviceteam besteht aus vertrauten Gesichtern. Sie halten dem Familienunternehmen teilweise seit 25 Jahren die Treue. Zwei Mal im Jahr wird die Speisekarte den Jahreszeiten angepasst. So gibt es eine Sommer-Speisekarte und eine Winter-Speisekarte. Im Sommer dominieren die leichten Gerichte, im Winter eher die deftigen Kreationen der Café Flair-Köche.

Happy Hour und Live-Musik zum Jubiläum im Café Flair

In diesem Jahr freut sich das Team auf das 35-jährige Jubiläum des Café Flairs. „Statt einer großen Party, wird lieber regelmäßig gefeiert, zum Beispiel jeden Sonntag von April bis September mit Livemusik auf der Terrasse oder mit der ganzjährigen 2 für 1 Cocktail & Aperol Spritz Happy Hour jeden Sonntag & Montag ab 19 Uhr.“, so Nico Barth.