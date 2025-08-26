Endlich Sommer. Die Sonne blinzelt durchs Fenster, der Garten ruft. Die Sehnsucht nach Entspannung, Barfußmomenten und entspannten Grillabenden liegt in der Luft. Doch was sieht man stattdessen? Grünbelag, fleckige Steine, vermooste Fugen. Und statt der erhofften Ruhe kommt der Frust.

Dabei ist der Garten doch ein Ort der Erholung. Er soll entschleunigen – nicht belasten. Aber genau das passiert, wenn man jedes Jahr wieder in die Knie geht, um mit Wasser und Bürste gegen den Schmutz zu kämpfen. Oder wenn man den Samstag für eine HochdruckOrgie opfert, nur um dann festzustellen: In drei Monaten sieht es wieder genauso aus.

So wird Ihr Garten wieder zur Wohlfühloase

Was wäre, wenn es eine Lösung gäbe, die den Garten wirklich zum Wohlfühlort macht? Ohne Stress, ohne Chemie – und ohne, dass man selbst Hand anlegen muss? Genau das ist der Anspruch der Steinpfleger. Ihre Mission: Pflasterflächen nicht nur zu reinigen, sondern so zu behandeln, dass sie langfristig schön bleiben – ohne wiederkehrende Belastung für Rücken, Nerven und den Geldbeutel.

Der Ablauf ist durchdacht und kundenfreundlich. Nach einer Terminvereinbarung schaut sich der Steinpfleger die Flächen vor Ort an. Auf Wunsch wird in einer unauffälligen Ecke eine Probereinigung angelegt. „Nicht die Katze im Sack“ also. Der Interessent sieht genau das, was ihn erwartet. Bis dahin bleibt alles kostenfrei und unverbindlich – für Sie absolut risikolos.

Das Angebot für die Aufbereitung wird binnen 24 Stunden zugestellt. Kommt es zum Auftrag, beginnt nach der Terminabsprache die Verwandlung: Mit bis zu 100 °C heißem Wasser und auf die Fläche angepasstem Druck wird der Belag gründlich gereinigt. Gleichzeitig saugt ein System das meist durch Flechten und Sporen kontaminierte Schmutzwasser ab – Rückstände an Fenstern oder Wänden? Fehlanzeige.

Danach folgt eine schonende, aber wirksame Desinfektion, die selbst Sporen eliminiert. Im Anschluss werden die Flächen je nach Kundenwunsch mit unkrauthemmender Systemfuge oder mit Sand neu verfugt und schließlich tiefengeschützt imprägniert. Das Ergebnis: eine dauerhaft gepflegte Fläche, auf welche die Steinpfleger in Verbindung mit einer günstigen und schnellen Jahreswartung satte 10 Jahre Garantie gewähren.

Das Verfahren ist – dank eigens entwickelter Steinpfleger-Technik – keinesfalls mit üblichen Hochdruckreinigern zu vergleichen. Die feste Systemfuge der Steinpfleger verhindert langfristig das Einwandern von Unkraut – ganz ohne chemische Mittel. So bleibt das Pflaster nicht nur sauber, sondern auch erheblich gemindert vom lästigen Unkraut – und der damit verbundenen Arbeit des Jätens.

Foto: Die Steinpfleger CB

Die Steinpfleger – professionell. regional. zuverlässig.

Und weil Vertrauen heute wichtiger denn je ist, setzen die Steinpfleger auf Transparenz: Keine Barzahlung vor Ort, keine vagen Versprechen. Nutzen Sie das Angebot der kostenfreien Probereinigung – und entdecken Sie, was wirklich in Ihrem Pflaster steckt. Nur klare Angebote und echte Handwerksqualität aus der Region.

Die Steinpfleger -CB-

Bezirk Magdeburg-Harz

Umgehungsstraße 3

38855 Wernigerode

Telefon: 03943 5165890

Internet: www.die-steinpfleger.de

E-Mail: f.kontakt@die-steinpfleger.de