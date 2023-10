anzeige Deutsches Goldkontor Magdeburg verkauft Motivkarten mit Goldbarren

Das Unternehmen Deutsches Goldkontor in Magdeburg zählt zu den führenden Edelmetallhändlern in der Region. Sie sind spezialisiert auf den An- und Verkauf von Gold, Silber und anderen Edelmetallen. Für das Goldkontor-Team um Geschäftsführer Holger Zimmermann und Günter Hinke zählen Seriosität und Kundenzufriedenheit zu den obersten Prioritäten. Seit kurzem haben die Goldhändler aus Magdeburg ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. Es geht um Motivkarten mit Edelmetall. Diese außergewöhnlichen Goldkarten sind das ideale Geschenk für besondere Anlässe.