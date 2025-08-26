Das familiengeführte Unternehmen KM Design in Wernigerode hat sich auf individuelle Wohnraum-Möbel spezialisiert und ist seit 34 Jahren erfolgreich am Markt.

Junge Familien stehen beim Einzug in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus unweigerlich vor der Frage: „Wo bekommen wir eine moderne und bezahlbare Küche her, die auch noch ganz nach unseren Wünschen geplant und aufgebaut wird?“ In Wernigerode gibt es da eine gute Adresse: die Firma KM Design im Veckenstedter Weg. Und das seit nunmehr 34 Jahren.

1991 gegründet, hat sich das Unternehmen von Beginn an auf individuell geplante Möbel spezialisiert und sich damit in der Region einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Zwar bilden Küchen nach wie vor das Hauptgeschäft: „Wir sind aber kompetente Ansprechpartner für alle Arten von Wohnraummöbeln, sei es für Küche, Bad, Schlaf- oder Wohnzimmer“, sagt Janine Schubert, die gemeinsam mit ihrem Mann Mario das familiengeführte Unternehmen im April 2023 übernommen hat.

„Wir sind breit aufgestellt und können ganz individuell auf alle Gegebenheiten eingehen. Wir finden immer eine Lösung. Geht nicht, gibt’s bei uns nicht“, sagen die beiden selbstbewusst. So beziehen sie ihre Holzteile vom Markenhersteller Nobilia – dem größten Küchenhersteller Deutschlands. „Bei Wünschen unserer Kunden nach individuellen Raumlösungen werden diese von uns geplant, die Holzteile entsprechend verändert, um- und anschließend eingebaut.“

Firmenautos Foto: KM Design GmbH

Innovative und individuelle Lösungen für jeden Wohnraum

Möglich macht das ihr kleines, engagiertes Team. „Bei uns verkauft der Chef noch selbst, macht das Aufmaß vor Ort persönlich und baut die Möbel mit auf“, sagt Janine Schubert. Besonderes Augenmerk wird auf die Langlebigkeit und Qualität der Materialien gelegt. „Wir nehmen uns Zeit für die Kunden und planen mit ihnen gemeinsam ihre Traumküche, die nach Maß hergestellt, geliefert und aufgebaut wird“, so Schuberts.

Inspiration, was überhaupt möglich ist, bietet ihr Showroom im Veckenstedter Weg, wo sie anhand zahlreicher Musterküchen moderne, innovative Raumlösungen samt neuester, energiesparender Gerätetechnik präsentieren. Damit reagieren sie auch auf die Trends im Küchenmarkt. Waren beispielweise vor kurzem noch Hochglanzoberflächen in weiß oder hellen Farben gefragt, sind es aktuell mehr matte Optiken in schwarz und gedeckten Pastelltönen.

Grundstein für die dritte Generation gelegt

Was sich in letzter Zeit ebenfalls bewährt hat: raumhohe Küchen. „Wir bauen vermehrt Küchen, bei denen die Wand komplett möbliert wird. Das erhöht den Stauraum nicht in der Fläche, sondern in der Höhe. Außerdem wird der Raum dadurch renovierungs- und reinigungsfreundlicher“, erläutert Mario Schubert, der mit seiner Frau optimistisch in die Zukunft blickt.

„Wir wollen weiterhin Qualität anbieten und den guten Ruf, den wir uns in nunmehr 34 Jahren erarbeitet haben, bewahren. Daran arbeiten wir täglich“, betonen sie. Motivation schöpfen sie aus ihrem jungen, engagierten Team, zudem inzwischen auch Sohn Jack gehört. Er absolviert aktuell eine Ausbildung zum Holzmechaniker. Er soll KM Design eines Tages weiterführen – dann in dritter Generation.

Logo: KM Design GmbH

Kontaktdaten:

KM Küchendesign GmbH

Veckenstedter Weg 8

38855 Wernigerode

Tel. 03943 / 604054 oder 0176 / 64169180

info@km-kuechen.de

www.km-kuechen.de