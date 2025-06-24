Familientradition trifft High-Tech und Kompetenz



Seit dem 01. September 1990 ist das Sanitätshaus + Orthopädietechnik DISSE in Halberstadt, Oschersleben und Ilsenburg ein zuverlässiger Partner für Gesundheit und Lebensqualität. In diesem Jahr blickt das Unternehmen auf 35 Jahre Familientradition zurück – ein Jubiläum, das Klaus, Susanne und Sebastian Diße gemeinsam mit ihrem gesamten Team für Beständigkeit, Erfahrung und das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden feiern. Der Anspruch ist seit jeher derselbe geblieben: Jeder Mensch soll die Chance auf ein Maximum an Lebensqualität und eigenständiger Beweglichkeit haben. Dafür verbindet DISSE handwerkliche Meisterqualität mit modernster Technik und viel Einfühlungsvermögen.

Foto: Sanitätshaus + Orthopädietechnik DISSE

Orthopädietechnik aus Meisterhand

Das Herzstück des Unternehmens ist die Orthopädietechnik. In der hauseigenen Werkstatt fertigen erfahrene hochqualifizierte Orthopädietechniker individuelle Hilfsmittel, die auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt sind. Von orthopädischen Einlagen über maßgefertigte dynamische Orthesen bis hin zu modernen, sensorgesteuerten Prothesen der Ober- und Unterextremitäten – jedes Produkt entsteht nach ausführlicher Beratung, präziser Vermessung und unter Einsatz modernster Materialien. Besonders im Bereich der High-Tech-Carbonprodukte setzt DISSE neue Maßstäbe: Leicht, hochstabil und ästhetisch anspruchsvoll eröffnen sie neue Dimensionen der Mobilität.

Foto: Sanitätshaus + Orthopädietechnik DISSE

Mehr Bewegungsfreiheit mit Reha- und Mobilitätshilfen

Auch im Reha-Bereich bietet DISSE ein breites Spektrum an Hilfen, die die Selbstständigkeit erhalten und fördern. Dazu gehören individuell angepasste Rollstühle – vom sehr leichten Aktivmodell bis zum Multifunktionsrollstuhl –, Elektromobile und Elektrorollstühle mit maßgeschneiderter Beratung zu Reichweite, Sicherheit und Handhabung sowie eine große Auswahl an Rollatoren und Gehhilfen. Für Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden finden Kundinnen und Kunden ebenfalls passende Lösungen: von Treppenliften über Haltegriffe und Rampen bis hin zu ergonomischen Arbeitsplatzlösungen.

Ganzheitliche Versorgung im Bereich Homecare

Unter „Homecare“ bündelt DISSE Leistungen, die eine umfassende Versorgung in der häuslichen Umgebung ermöglichen. Dazu zählen die fachgerechte Wundversorgung in Abstimmung mit Ärzten, die Kompressionstherapie zur Behandlung von Venenleiden sowie die sensible Beratung, Beantragung, Lieferung, Aufbau und Einweisung von Pflegebetten mit und ohne Dekubitus- Therapie.

Sanitätshaus mit Herz und Service

Neben den Fachbereichen führt DISSE ein breites Sortiment an Sanitätshausprodukten – von Kompressionsstrümpfen über Bandagen bis hin zu Pflege- und Alltagshilfen. Das geschulte Fachpersonal nimmt sich Zeit für individuelle Beratung und begleitet die Kundschaft kompetent bei Auswahl und Anpassung. Wichtig ist dabei, dass Service und Versorgung nicht an der Ladentür enden: Mit einem Hausbesuchs- und Lieferservice ist DISSE auch dann zur Stelle, wenn ein persönlicher Besuch nicht möglich ist.

Vor Ort in Ihrer Nähe

Die drei barrierefreien Filialen in Halberstadt (Zentrale, Straße der Opfer des Faschismus 4a), Oschersleben (Magdeburger Straße 4) und Ilsenburg (Heinrich-Heine-Straße 11–12) sind gut erreichbar und kundenfreundlich gestaltet. Ebenerdige Zugänge und Parkplätze direkt vor der Tür sorgen für einen entspannten Besuch. Überall erwartet die Kundschaft ein motiviertes Team, das herzlich empfängt, individuell berät und mit Erfahrung und Fachwissen zur Seite steht.

Vertrauen auf 35 Jahre Erfahrung

Das Sanitätshaus + Orthopädietechnik DISSE ist mehr als ein klassisches Sanitätshaus – es ist ein Wegbegleiter zu mehr Mobilität, Gesundheit und Lebensqualität. Seit 35 Jahren steht der Name für Kompetenz, Qualität und Nähe. Auch in Zukunft wird das Unternehmen daran arbeiten, dass Menschen ihren Alltag aktiv, sicher und selbstbestimmt gestalten können.

DISSE – Tradition, Innovation und Menschlichkeit seit 1990.

DISSE Sanitätshaus + Orthopädietechnik

Straße der Opfer des Faschismus 4A

38820 Halberstadt

Telefon: 03941 443532

E-Mail: post@sanihausdisse.de

Internet: www.sanihausdisse.de