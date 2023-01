Die Gartenträume Sachsen-Anhalts sind die 50 schönsten Parks zwischen Elbe, Harz und Saale. Sie gehören zu den beliebtesten Reise- und Ausflugszielen des Bundeslandes und stehen wie kaum ein anderes touristisches Angebot für eine nachhaltige Melange aus Natur und Kultur. In ihnen können Gäste mit gutem Gewissen und entspannter Neugier das Besondere erleben.

Sechs gute Anlässe für eine Gartenträume-Tour durch Sachsen-Anhalt im Jahr 2023:

Tipp 1: 350 Jahre Oranienbaum

Höhepunkt und Publikumsliebling der Gartenträume-Route durch Sachsen-Anhalt ist das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Seit dem Jahr 2000 ist es mit seinen insgesamt sieben Parkanlagen ausgezeichnet mit dem Titel UNESCO-Welterbe. Schloss und Schlosspark Oranienbaum gehören dazu.

Im Jahr 1673 – vor 350 Jahren – wurde der Ort Nischwitz in Oranienbaum umbenannt. Diesen Namen verdankt die Kleinstadt der niederländischen Prinzessin Henriette Catharina von Oranien-Nassau, die hier ein barockes Ensemble aus Schloss, Park und Stadt entstehen ließ. Neben einer Festwoche im ganzen Ort vom 31. Mai bis 4. Juni 2023 eröffnet am 13. Mai 2023 im Schloss Oranienbaum die neue Ausstellung „Zeit(ge)schichten – ein Schloss erzählt, was in ihm steckt". Sie gibt Einblicke in die unterschiedlichen Nutzungen des Schlosses, stellt seine Bewohner vor und nimmt Spuren, welche die Zeit hinterlassen hat, in den Blick.

Veranstaltungstipp:

Varieté im Schlosspark – Kleinkunsttraum Oranienbaum

Am 16. und 17. Juni 2023 verwandelt sich der barocke Schlosspark Oranienbaum in einen lebendigen Kleinkunsttraum. Außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler bieten den Gästen Akrobatik, Zauberei, Comedy, Clownerie, Puppenspiel, Pantomime und vieles mehr.

Festsaal Schloss Wörlitz IMG Sachsen-Anhalt mbH

Tipp 2: 250 Jahre Fertigstellung Schloss Wörlitz und 250 Jahre Baubeginn Gotisches Haus in Wörlitz

Genau 100 Jahre nach der Benennung von Oranienbaum konnte der Erschaffer des Gartenreichs Dessau-Wörlitz, Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, gemeinsam mit seiner Gemahlin Louise am 23. März 1773 das Schloss Wörlitz nach gerade einmal vier Jahren Bauzeit feierlich einweihen. Vor 250 Jahren entstand damit nach Planungen des Architekten und Kunsttheoretikers Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff eines der frühesten klassizistische Bauwerke Kontinentaleuropas.

Frisch restauriert bis ins Detail können Gäste bei einer Führung Etage für Etage bis hinauf zum Belvedere erkunden. Von hier oben schweift der Blick über den Park wie eine Weltreise en miniature, die der Wörlitzer Park u.a. mit dem nachgebildeten Vesuv auf der Felseninsel Stein und der Villa Hamilton bietet.

Ebenfalls im Jahr 1773 begannen die Bauarbeiten am Gotischen Haus im Wörlitzer Park. Es beeinflusste entscheidend die Entwicklung der neugotischen Architektur in Mitteleuropa und zählt heute zu den beliebtesten Zielen im Park. Zuerst wurde die Kanalseite, die an die venezianische Kirche Santa Madonns dell’ Orto erinnert, errichtet. Zwischen 1785 und 1790 kamen u. a. der schräge Flügel mit den Seitenpavillons und der Neue Turm hinzu. Die Gartenseite, angelehnt an die englische Tudor-Gotik, wurde 1811 bis 1813 angelegt.

Veranstaltungstipps:

22. März 2023: Festvortrag von Florian Illies „Die helle Zukunft der Tradition“, 250 Jahre Einweihung Schloss Wörlitz

„Was kann die helle Zukunft dieses traditionsreichen Hauses sein? Was bedeutet uns das Wörlitzer Schloss heute?“ – dies fragt der deutsche Journalist, Kunsthändler und Buchautor Florian Illies in seinem Festvortrag im Wörlitzer Schloss, auf den Tag genau 250 Jahre nach den Einweihungsfeierlichkeiten am 22. März 1773. Der Vortrag wird für die Öffentlichkeit gestreamt.

Gartenreichsommer 2023

Im Rahmen des Gartenreichsommers sind die Gärten und Schlösser des Gartenreichs vom 21. Mai bis 2. September 2023 Schauplatz für Konzerte, Theateraufführungen und musikalisch-literarische Besonderheiten. Neben den Schlosskonzerten sind die Seekonzerte besonders beliebt: während einer Gondelfahrt über die Seen und Kanäle des Wörlitzer Parks wird ein exklusives Abendessen gereicht und an den schönsten Stellen des Parks spielen Musiker für die Gäste auf.

Tipp 3: 120 Jahre Europa-Rosarium Sangerhausen

Vor 120 Jahren, 1903, wurde das von Botanikern und Rosenfreunden angelegte Europa-Rosarium in Sangerhausen eröffnet. Heute umfasst es mehr als 8.700 Rosensorten und – arten und ist damit die größte Rosensammlung der Welt. Üppige Parkanlagen, malerische Teiche, Pavillons und Schaugärten machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis zu jeder Jahreszeit.

Veranstaltungstipps:

Picknickkonzerte

Anlässlich des runden Geburtstages finden erstmalig zwischen Mai und September an jedem 1. Sonntag im Monat Picknickkonzerte im Rosarium statt. Dabei wird jeweils an unterschiedlichen Orten im Park Musik erklingen, die zum Verweilen und Picknicken einlädt.

Rose trifft Kunst

Vom 1. Juli bis zum 19. August 2023 wird das Europa-Rosarium Sangerhausen zur Kulisse der großen Freilicht-Kunstaustellung "Rose trifft Kunst". Skulpturen, Glaskunst, Installationen und vieles mehr fügen sich harmonisch in die Gartenanlage ein. Die Schau lockt seit 2020 jährlich über 30.000 kunst- & roseninteressierte Gäste in das Europa-Rosarium. Die Kunstwerke können erworben werden. Finaler Höhepunkt dieser Exposition wird die Finissage „Lichterglanz im Rosenpark“ am 19. August 2023 sein.

Tipp 4: Rendezvous im Garten vom 2. bis 4. Juni 2023

Beim europäischen Aktionswochenende „Rendezvous im Garten“ laden kleine und große, öffentliche und private Gartenanlagen dazu ein, Gartenkunst und Gartennatur zu feiern. Unter dem diesjährigen Motto „Die Musik des Gartens“ wird es in zahlreichen Gartenträume-Parks in Sachsen-Anhalt Bekanntes und Überraschendes zu hören geben.

Gartenträume-Picknicktag IMG Sachsen-Anhalt mbH

Tipp 5: Gartenträume-Picknicktag am 9. Juli 2023

Am Sonntag, den 9. Juli 2023 laden Sachsen-Anhalts schönste Parks dazu ein, den Picknickkorb zu packen und mit Freunden und Familie einen genussvollen Tag im Grünen zu erleben. In zahlreichen Gartenträume-Parks wird ein besonderes Picknick-Programm mit Musik, Kultur und Parkführungen geboten. Glücklich kann sich schätzen, wer einen der 50 mit Leckereien gefüllten Picknickkörbe gewinnt, die EDEKA anlässlich des Picknicktags über eine Radioaktion verlost.

Tipp 6: SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg vom 24. Juli bis 06. August 2023

Alljährlich wird das Schloss und der Barockgarten Hundisburg in Haldensleben für rund zehn Tage Treffpunkt junger Musiker aus unterschiedlichsten Nationen. Ob Wandelkonzert oder Gesprächskonzert – durch außergewöhnliche Konzertformate ist eine Nähe zwischen den Musikern und dem Publikum entstanden, die ihresgleichen sucht. Die besonderen Orte auf und rund um das Schloss Hundisburg geben der SommerMusikAkademie ihre einzigartige Atmosphäre. Die künstlerische Leitung haben Prof. Rolf-Dieter Arens und Friedrich Praetorius.

