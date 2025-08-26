Wenn um Mitternacht die meisten Menschen schon schlafen, dann schlummern auch die Alarmanlagen der Firma Kraut. Dies dauert aber nur so lange, bis sich ein Bösewicht nähert, dann springen die Melder an und senden je nach Wunsch der Hausbesitzer einen lauten oder einen stillen Alarm. Diese werden wahlweise an eine Leitstelle übertragen, von der aus umgehend der nächstgelegene Wachschutz oder der Eigentümer selber informiert wird. „Mechanischer oder elektronischer Einbruchschutz wird von unseren Kunden verstärkt nachgefragt, denn ungebetenen Besuch auf dem Grundstück gibt es häufiger als man denkt. Manche Täter gehen nur so über das fremde Grundstück und suchen nach unverschlossenen Türen. Andere hingegen bringen gleich das Einbruchwerkzeug mit, um gewaltsam und ganz gezielt in Häuser oder Geschäftsräume einzudringen“, weiß Steffen Dreisbach, Inhaber der traditionsreichen Sicherheitsfirma Kraut, die sich seit wenigen Jahren im Kratzensteinring, direkt neben dem Kreisverkehr am Wernigeröder Ortsausgang in Richtung Schmatzfeld befindet.

Mitarbeiter Henning Hass an einer der zahlreichen Modellexpositionen im Foyer des Kraut Systemhauses in Wernigerode. Foto: Jörg Niemann

Und da die Täter immer einfallsreicher werden, haben auch die Hersteller entsprechender Sicherheitstechnik aufgerüstet und passen ihre Produkte auf die aktuellen Erfordernisse an. Die Sicherheitstechnik ist inzwischen derart vielfältig und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt, dass jedem Interessenten an solcher Technik ein Gespräch mit Fachleuten dringend anzuraten ist. Und auch da ist der Kunde beim Systemhaus für Sicherheitstechnik richtig. Schon seit Jahrzehnten kümmert sich die Firma Kraut in der Harzregion und darüber hinaus um sichere Gebäude und den Schutz von Wertgegenständen. Um Interessenten die am Markt befindliche Technik auch demonstrieren zu können, befinden sich im Showroom des Firmensitzes vielfältige Modelle zu mechanischer und elektronischer Sicherungstechnik. Im persönlichen Gespräch werden die Bedürfnisse der Kunden ermittelt und von den entsprechenden Fachleuten beraten. Die gewünschte Sicherheitstechnik wird von den Experten der Firma Kraut dann auch vor Ort installiert.

Die Absicherung gegen Einbrüche bildet zurzeit den Schwerpunkt der Kundenwünsche. Aber auch Brandmeldetechnik, vom gewöhnlichen Rauchmelder, der in Wohnungen gesetzlich vorgeschrieben ist, bis zur elektronisch gesteuerten Brandmeldeanlage reicht die Palette der angebotenen Technik.

Und auch Videotechnik zur Überwachung von privaten Grundstücken, sowie mechanische und elektronische Schließanlagen für Gebäude sind für die Kraut-Experten kein Problem. Auch in dieser Hinsicht wird zunächst die Kundenberatung in den Vordergrund gestellt, denn der Schutz der jeweiligen Objekte muss berücksichtigt und vor allem im gewerblichen Bereich auch häufig den Forderungen von Versicherungen gerecht werden.

Weiterhin bietet Firma Kraut auch Hausnotrufgeräte an (auch für unterwegs), die besonders für alleinlebende ältere oder kranke Menschen kleine Lebensretter sein können. Im Notfall können per Knopfdruck über einen Sender wichtige Informationen übermittelt und schnell Hilfe herbeigeholt werden. Die Fachberater der Firma Kraut schließen die Geräte an und kümmern sich z. B. um die Beantragung der Kostenübernahme durch Pflegekassen.

Mit der richtigen Sicherheitstechnik im Haus ist man nicht nur um Mitternacht, sondern zu jeder Tageszeit bei Firma Kraut an der richtigen Adresse.