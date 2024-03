Osterausflüge in Haldensleben mit der Minigruppen-Tageskarte und 24-Stunden-Karte genießen

Der Marktplatz in Haldensleben.

Der Winter neigt sich endlich dem Ende zu. Die Luft wird milder, die Tage länger, und überall sprießen die ersten Blumen aus dem Boden. Zeit, nach draußen zu gehen, um die Umgebung zu erkunden. Am besten mit dem Bus. Ausflugsziele gibt es in Haldensleben jede Menge und sie sind, dank der Partnerschaft der BördeBus Verkehrsgesellschaft mbH und dem marego Regionalverbund auch gut an den ÖPNV angebunden.

Erlebnisse sind zum Beispiel das Musik-Kabarett oder das Überraschungskino in der Kulturfabrik. Entspannung finden Haldensleber in der grünen Oase an der Beber oder der Ohre oder die wunderschöne historische Altstadt mit dem europaweit einzigem Roland zu Pferde besichtigen,– mit diesen Fahrkarten sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Die BördeBus Verkehrsgesellschaft mbH, die im Bördekreis den ÖPNV im Rahmen des marego-Tarifes bedient, bietet ein umfangreiches Netzwerk von Buslinien, die Sie bequem zu verschiedenen Zielen bringen.

Mit der Stadtbuslinie 647 sind die meisten Ziele in der Stadt erreichbar. Mit den marego-Fahrkarten der Preisstufe N sind alle Linien von BördeBus und die Linie 100 der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH (PVGS) nutzbar.

Beispielsweise erreichen Sie die Kulturfabrik mit den Linien 600, 601, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 632 und 636.

Auch ein Besuch der Schloss-Hundisburg mit dem technischen Denkmal, dem Waldhotel und dem Schloss Hundisburg lohnt und sind mit der Linie 617 direkt zu erreichen.

Das historische Templerhaus in Haldensleben. Foto: Jens Wolf

24-Stunden-Karte und Minigruppen-Tageskarte für Haldensleben

Mit der 24-Stunden-Karte und Minigruppen-Tageskarten ist das auch preiswert. Sie benötigen dann nicht mal einen Parkplatz. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – die Möglichkeiten sind vielfältig und warten darauf, entdeckt zu werden. Das Fahrkartenangebot ist vielfältig und bietet Ihnen nicht nur die Freiheit, Ihre Stadt an einem Tag nach Herzenslust zu erkunden, sondern sind auch eine umweltfreundliche Option.

Für eine Personen 24-Stunden-Karte

Gültig 24 Stunden ab Entwertung auf allen KVG-Linien, in alle Richtungen im gewählten Geltungsbereich (bspw. Haldensleben)

personalisiert (nicht übertragbar)

3 Euro für Erwachsene (Kinderrabatt möglich)

Für bis zu 5 Personen Minigruppen-Tageskarte

Gültig bis 4 Uhr des Folgetages auf allen KVG-Linien, in alle Richtungen im gewählten Geltungsbereich (bspw. Haldensleben)

personalisiert (nicht übertragbar)

Ab 1,34 Euro pro Person in Haldensleben (bei 5 Personen)

In der verbundweiten Variante ab 7,94 Euro (bei 5 Personen)

Mit diesen praktischen Fahrkarten von marego stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Worauf warten Sie also noch? Holen Sie sich Ihre Fahrkarte, steigen Sie ein und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten des Frühlings inspirieren. Die Stadt und ihre Umgebung warten darauf, von Ihnen erkundet zu werden – machen Sie sich auf den Weg und genießen Sie die schönen Ostertage gemeinsam mit Ihren Liebsten.

Blick auf das Schloss Hundisburg, ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Joachim Höft

Bereits alles in Haldensleben gesehen? Dann wird es Zeit, neue Horizonte zu erkunden! Nutzen Sie die verbundweite Fahrkarten (Preisstufe 12) für 24-Stunden-Karte oder als Minigruppen-Tageskarte. Mit dieser Fahrkarten sind Sie nicht nur in Haldensleben unterwegs, sondern können das gesamte marego-Verbundgebiet erkunden. Planen Sie Ihre nächste Reise jetzt.