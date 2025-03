anzeige Harley Davidson Magdeburg eröffnet am 05.04.2025 die Bikersaison 2025 mit einer Open-House-Party

Biker aufgepasst! Am Samstag, 5. April steht die erste Open-House-Party 2025 beim Harley Davidson Vertragshändler in Magdeburg an. Das traditionelle Biker-Treffen bringt Hunderte Motorradfans zusammen und verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Startschuss ist um 10 Uhr im Harley-Davidson-Shop in der Hellenstraße 25 in Magdeburg-Sudenburg.