Wer die Saison mit einem echten Knall beenden möchte, sollte sich den 31.10.2025 fett im Kalender markieren: Dann steigt ab 18 Uhr bis tief in die Nacht (02:00 Uhr) die erste offizielle Harleyween-Party Night im urigen Schafstall Domersleben , Krugstraße 13, 39164 Wanzleben-Börde. Willkommen sind alle Halloween-Verrückten und Partylaunigen egal ob Biker oder nicht.

Also die etwas geilere Harley-Night im Scheunen-Flair, schaurig dekoriert vom „Festausstatter Bachmann aus Magdeburg! Raus aus dem Baustellen-Brücken-Chaos in Magdeburg und rein in die gute Börde!

Ein Abend ganz im Zeichen von Rock, Rebellion & Halloween-Vibes – mit DJ Franky, Food & starken Drinks von Basti’s Original, cooler Fotobox gesponsert von der ERGI Versicherungsagentur Christian Knopf und allem, was das Biker-Herz begehrt.

Es wird coole Musik aus den 80´s, 90´s und dem Rock-Genre geben!

Eintritt ab 18 Jahren, Tickets (16€ p.P.) gibt es ausschließlich online.

Also: Jetzt Tickets sichern und gemeinsam einen legendären Abend feiern – ganz egal ob auf zwei Rädern unterwegs oder einfach nur in Partylaune!