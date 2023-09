LUMAGICA Magdeburg öffnet am 29. September 2023 wieder seine Pforten. Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher.

Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei LUMAGICA zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann.

Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben.

Videotrailer zu LUMAGICA Magdeburg:

Öffnungszeiten:

29.09.23 – 30.09.23 von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

01.10.23 – 31.10.23 von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr

01.11.23 – 12.11.23 von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Letzter Einlass: jeweils um 20:30 Uhr



Tickets unter www.biberticket.de

Impressionen aus 2022 Foto: LUMAGICA

Bereits 2022 begeisterte LUMAGICA – Magdeburger Originale mehr als 50.000 Zuschauer. In diesem Jahr wird eine neue, alte Geschichte erzählt.

Mehr als 250 Lichtmotive – allesamt in sorgfältiger Handarbeit gefertigt, 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen fügen sich zu einer wunderbaren Erzählung, in diesem Jahr die „Sage vom roten Horn“.

Impressionen aus 2022 Foto: LUMAGICA

Die Sage erzählt die Geschichte des Ritters Willfried, der bei einem seiner Ausflüge am Ufer der Elbe auf die Beherrscherin der Elbe Elwine trifft. Elwine und Willfried fahren mit in einem Kahn, welcher von einem Schwan über die Elbe gezogen wird, auf die Elbinsel und sie zeigt ihm ihre Welt. Um den Hals trägt sie ein rotes Horn zum Herbeirufen des Schwans. Bei einem anstehenden Treffen mit ihren Schwestern Saale und Unstrut bittet sie ihn, ihr nicht zu folgen. Von seiner Neugier getrieben bricht er aber dieses Versprechen und wird entdeckt. Ein greller Blitz schlug in die Erde ein und Elwine verschwand für immer. Zurück blieb ihr rotes Horn.

Auf einem circa 2 km langen Lichtparcour sind die Besucher eingeladen, verschiedene Szenen der Sage auf dem Weg durch den Park zu entdecken. Als besondere Highlights werden in diesem Jahr der Jahrtausendturm illuminiert, auf dem Angersee wird es alle 10 Minuten eine große Multimediashow geben.

Im Rahmen der LUMAGICA werden zusätzlich folgende Veranstaltungen im Elbauenpark Magdeburg stattfinden:

Samstag, den 14.10.: Date-Night mit DJ und verschiedenen Kleinkünstlern

Samstag, den 28.10.: Höhenfeuerwerk

In den LUMAGICA Lichterparks treffen der Zauber wahrhaftiger Lichterlebnisse auf die Mystik ungewöhnlicher Orte. Jede der beiden Komponenten, Licht und Ort, wäre für sich schon in der Lage außergewöhnliche Gefühle in uns zu wecken. Aber wenn die Magie funkelnden Lichts – zu finden in den Lichtobjekten und -produkten von MK Illumination – sich dort entfaltet, lokale Originalität von selbst schon ein stimmungshaftes Ambiente offenbart, dann wird es unvermeidlich beeindruckend.

Wir haben den Lichterpark in Magdeburg mit viel Liebe zum Detail entwickelt und sind uns sicher, dass wir den Besucher*innen viele emotionale Momente bereiten werden - freut sich Mischael Anton, Head of LUMAGICA bei MK-Illumination.

Die Besucher sollen sich im Park rundum wohl fühlen und werden auch gastronomisch verwöhnt. In der Zauberküche im und am Jahrtausendturm können sie Glühwein, Getränke und herzhaftes Essen genießen.

LUMAGICA Magdeburg wird in guter Zusammenarbeit von MK Illumination, Weltmarktführer für festlich dekorative Beleuchtung und dem lokalen Partner, dem Concertbüro Zahlmann geplant und umgesetzt. Die Veranstalter sind sich sicher, dass LUMAGICA Magdeburg auch in diesem Jahr ein Highlight in der Region sein wird.