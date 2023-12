Seit fast 30 Jahren ist Hornbach eine zuverlässige Anlaufstelle für Kunden in und um Magdeburg, die eigene Projekte verwirklichen. Bau- und Gartenmarkt sind so strukturiert, dass die Einkäufe schnell und bequem erledigt werden können. So bleibt mehr Zeit fürs Projekt. Um schnelles und bequemes Einkaufen geht es auch im neuen Drive In, wo tausende Produkte für Arbeiten in Haus und Garten in Großmengen zum Verladen bereitstehen. Neben der deutlich größeren Auswahl als bisher erwarten die Kunden in wenigen Wochen auch weitere Vorteile. Durch die Umsiedlung des Drive In hinter den Baumarkt vergrößert sich der Kundenparkplatz vor dem Baumarkt. Dadurch ist das Einkaufen auch samstags und zu anderen Stoßzeiten entspannter. Zudem entsteht direkt neben dem Markt aktuell auch das neue Holzzentrum, das die Kunden mit einer großen Auswahl rund ums Thema Holz versorgen wird.

Welches Sortiment gibt es im Hornbach Drive In?

Im befahrbaren Drive In finden Kunden Dämmung, Trockenbau, Sackware, Mörtel, Schüttungen, Blechbedachung, Dachpappe, Schindeln, KG-Rohre, Dach- und Drainagerinnen, Mauersteine, Pflaster, Terrassenplatten, Gartenbaustoffe und vieles mehr. Kunden können direkt ans Regal fahren und alles bequem in den PKW, Anhänger oder Transporter einladen.

Wer profitiert vom HORNBACH Drive In hauptsächlich?

Der Drive In ist ideal für Profikunden, die schnell zurück auf den Bau müssen, und natürlich für Heimwerker und Hobbygärtner, die Großes vorhaben und komfortabel einkaufen möchten. Wenn es zu schwer wird, helfen die Mitarbeiter im Drive In gerne mit dem Stapler.

Wenn das eigene Auto für den Transport zu klein ist, können Hornbach Kunden ganz unkompliziert Transporter oder Anhänger mieten. Foto: Hornbach

Starke Helfer: Hornbach vermietet Transporter und Anhänger



Ist Dein Projekt größer als Dein Auto? Kein Problem. Im HORNBACH Markt kannst Du unkompliziert einen Transporter oder Anhänger mieten, um Deinen Einkauf sicher nach Hause zu transportieren. Einfach mit wenigen Klicks auf hornbach.de reservieren und zum vereinbarten Zeitpunkt abholen.

Für die besonders großen Projekte steht die Lieferflotte von Hornbach bereit. Foto: Hornbach

Hornbach Lieferservice für die großen Projekte

Du hast Großes vor? Wir bringen es Dir! Wenn’s unmöglich und zu groß erscheint, fahren unsere HORNBACH Laster vor – und das schon ab 39 Euro. Lass Dich im Markt beraten, wann und wohin Deine gekaufte Ware geliefert werden soll, und buche die LKW- und Krananlieferung bei Deinem persönlichen Ansprechpartner rund um große Lieferprojekte.

Profizone: Wir sind die Profis für die Profis

Frühe und lange Öffnungszeiten (Mo - Fr ab 6.30, Sa ab 7 Uhr), große Mengen zu günstigen Preisen, Sortimentsvielfalt und die problemlose Rückgabe unbenutzter Ware bis zu zwölf Wochen nach dem Kauf sind Vorteile, die Profikunden schätzen. Damit sie sich um ihre Kunden kümmern können, kümmern wir uns um sie! Unsere Profikunden-Betreuer stehen gewerblichen Kunden zur Seite – im Markt, per Telefon, E-Mail oder WhatsApp. Und mit der deutschlandweit gültigen ProfiCard ist der Einkauf schnell und bargeldlos erledigt.