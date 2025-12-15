Halberstadt (fd). Mit einer gelungenen Einweihungsfeier hat die S&G Automobil GmbH kürzlich die Neugestaltung und die damit einhergehenden Veränderungen am Standort Halberstadt, Am Sülzegraben 1 gefeiert.

Viele Geschäftspartner, Bestandskunden und auch zahlreiche Neukunden konnten neben den umgebauten Räumlichkeiten für den gewohnten Mercedes-Benz Service Pkw, Transporter und Lkw nun auch den völlig neu entstandenen Bereich mit dem kompletten Angebot der Neuwagenpalette der Marke Hyundai und den Hyundai Service-Bereich inklusive Ersatzteil- und Zubehörverkauf erkunden.

Das 1993 erbaute Autohaus wurde 2011 von der S&G Gruppe übernommen und ist seither einer von zahlreichen Standorten des weltweit ältesten Mercedes-Benz Partners, gegründet 1898. Mittlerweile ist die S&G Gruppe mit rund 1.600 Mitarbeitern, darunter ca. 300 Auszubildenden, an zahlreichen Standorten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und sieben Standorten in Sachsen-Anhalt vertreten. Seit 2023 wurde das Markenportfolio um die Marke Hyundai erweitert.

Neu bei S&G in Halberstadt Hyundai Neu- & Gebrauchtwagen. Frank Drechsler

Mit dem nun erfolgten Umbau hat das Unternehmen am Standort Halberstadt investiert und die Weichen für die Zukunft gestellt. „Wir haben damit nicht nur optisch eine Investition in die Zukunft getätigt, sondern den Fokus klar auf eine nachhaltige Sicherung des Standorts gelegt.

Zum Standort Halberstadt gehören nun neben den 38 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Bereich Mercedes-Benz Pkw, Transporter und Daimler Truck jetzt bereits 6 weitere Mitarbeiter, die für die Marke Hyundai zuständig sind“ betont Falko Zeigermann, Centerleiter in Halberstadt.

„Mit dem Angebot wächst S&G damit weiter, bringt mit dem neuen Hyundai Standort die Zukunft der Mobilität nach Halberstadt und erweitert als Unternehmen damit auch sein Vertriebs- und Servicenetz in Sachsen-Anhalt. Ab sofort erwartet Kunden und Kundinnen Am Sülzegraben 1 in Halberstadt ein moderner Standort mit einladender Architektur, ausgestattet mit innovativen Hyundai Modellen, persönlicher Beratung und umfassendem Service.

Für Privat- und Gewerbekunden steht neben kompetenter Beratung zu Elektromobilität, Finanzierung und Leasing für die Automarke Hyundai bei der S&G Gruppe eine große Anzahl sofort verfügbarer Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sowie Tageszulassungen zur Verfügung. „Wer nicht lange warten, sondern direkt durchstarten möchte, zu besonders günstigen Konditionen, ist bei uns genau richtig“, betont Zeigermann weiter. „Unser komplettes Fahrzeugangebot können Sie natürlich auch online finden unter www.sug.de.

Mercedes-Benz und Hyundai, Am Sülzegraben 1 in Halberstadt. Frank Drechsler

Auch jeder, der in seine persönliche Zukunft investieren möchte, ist bei S&G herzlich willkommen. Wir bieten jungen Menschen an, unser Unternehmen im Rahmen eines Schülerpraktikums kennen zu lernen oder bei uns eine Ausbildung im technischen Bereich als Mechatroniker/ in Pkw oder Lkw bzw. im kaufmännischen Bereich als Automobilkaufmann/-frau zu absolvieren. Aktuelle Stellenangebote sind für alle Standorte auf unserer Homepage www.sug.de zu finden.“

Kontakt:

S&G Automobil GmbH

Autorisierter Mercedes-Benz Service

Am Sülzegraben 1, 38820 Halberstadt

Tel.: +49 (0) 3941-68000

E-Mail: info@sug.de, Homepage: www.sug.de

S&G Mobility GmbH

Hyundai Vertragspartner

Am Sülzegraben 1, 38820 Halberstadt

Tel.: +49 (0) 3941-680070

E-Mail: info@sug.de, Homepage: www.sug.de