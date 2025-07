Am 24. August 2025 findet das große Finale der Lidl Deutschland Tour 2025 in Magdeburg statt. Im Rahmen dessen kommt auch die „kinder Joy of Moving mini tour“ in die Stadt an der Elbe und lädt alle Kinder ein, Teil der Lidl Deutschland Tour zu werden. Ob Bike Parade, Laufradrennen oder Fahrrad-Erlebniswelt – hier dreht sich alles um Spaß auf zwei Rädern. Die Teilnahme ist kostenfrei, für das Laufradrennen und die Bike Parade ist eine Anmeldung notwendig.

Foto: kinder Joy of Moving

Bike Parade auf der Profi-Strecke

Die Bike Parade ist ein echtes Highlight: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können gemeinsam mit Radlegende Jens Voigt auf einem Abschnitt der offiziellen Profistrecke fahren. Für alle Kids gibt es obendrauf noch ein exklusives Radtrikot.

Alle Infos zur Anmeldung gibt es hier:

https://www.kinderjoyofmoving.de/mini-tour/bike-parade

Foto: kinder Joy of Moving

Laufradrennen für die Jüngsten

Auch für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren ist gesorgt: Beim Laufradrennen dürfen sie die letzten 100 Meter der Profistrecke zurücklegen – mit ganz viel Spaß und viel Applaus. Im Ziel bekommen alle Kids eine Medaille als Erinnerung.

Zur Anmeldung für das Laufradrennen geht es hier:

https://www.kinderjoyofmoving.de/mini-tour/laufradrennen

Fahrrad-Erlebniswelt zum Mitmachen

Von 10:00 bis 18:00 Uhr öffnet die Fahrrad-Erlebniswelt auf dem Parkplatz Petriförder Ost (Schleinufer, 39104 Magdeburg). Kinder können hier verschiedene Stationen absolvieren, ihre Balance trainieren, spielerisch Hindernisse überwinden und unter professioneller Anleitung ihre Fahrtechnik verbessern. Auch Jens Voigt wird vor Ort sein, um Tipps zu geben, Autogramme zu schreiben und den Kindern Mut zu machen.

Alle Details auf einen Blick:

Datum: Sonntag, 24. August 2025

Uhrzeit: 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Parkplatz Petriförder Ost (Schleinufer, 39104 Magdeburg)

Highlights:

· Bike Parade: 15:45-16:05 Uhr*

· Laufradrennen: 16:30-16:45 Uhr*

*Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten.

kinder Joy of Moving ist eine Initiative von Ferrero, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern. kinder Joy of Moving vermittelt Kindern und Jugendlichen Spaß am Sport und bietet ihnen die Möglichkeit, sich durch gezieltes Training mit professioneller Unterstützung sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Die „kinder Joy of Moving mini tour“ begeistert Kinder für das Radfahren und motiviert sie für mehr Sport und Bewegung im Alltag. Als offizieller Partner der Lidl Deutschland Tour bringt die Initiative seit 2018 spannende Aktionen und jede Menge Spaß für junge Radfahrer mit.