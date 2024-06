Wenn Sie auf der Suche nach einer effektiven Methode zur Selbstverteidigung sind, ist die Krav Maga Selbstverteidigungsschule in Magdeburg unter der Leitung von Inhaber Ingo Zurek die perfekte Wahl. Seit sechs Jahren trainiert der ehemalige, kampferfahrene Fallschirmspringer seine Schüler. Er selbst ist im Besitz des 3. Dahn. Sein Ziel: Jeder Krav Maga-Schüler soll jederzeit sicher und gesund nach Hause kommen. Die Krav Maga Schule bietet nicht nur erstklassiges Training, sondern auch ein sicheres Umfeld, in dem die Mitglieder im Alter von 5 bis 75 lernen, sich selbst zu verteidigen.

Die Trainingshalle der Krav Maga Selbstverteidigungschule in der Halberstädter Straße 189 in Magdeburg-Sudenburg.

Was ist Krav Maga?

Krav Maga ist ein modernes, vom israelischen Geheimdienst entwickeltes Selbstverteidigungssystem, das sich durch seine Effizienz und Praxisnähe auszeichnet. Es wurde entwickelt, um schnell und effektiv auf realistische Bedrohungen reagieren zu können. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, die Selbstverteidigungsschule Krav Maga mit Sitz in der Halberstädter Straße 189 in Sudenburg bietet Techniken, die für jeden geeignet sind. Rund 200 Mitglieder zählt der Verein in Magdeburg. Die Trainingsgruppen sind altersgerecht unterteilt. So bilden die Fünf- bis Zehnjährigen eine Trainingsgruppe, die 11- bis 17-jährigen und die Erwachsenen ab 18 Jahren. Jungs und Mädchen sowie Männer und Frauen trainieren gemeinsam, da es die möglichen Alltagssituationen widerspiegelt.

Krav Maga Selbstverteidigung verfolgt das Ziel jederzeit gesund und

unversehrt sein Ziel zu erreichen. Foto: pixabay

Ingo Zurek – Ihr Experte für Selbstverteidigung

Ingo Zurek ist nicht nur der Inhaber der Krav Maga Selbstverteidigungsschule in Magdeburg, sondern auch ein erfahrener Trainer mit umfangreichem Wissen und jahrelanger Erfahrung. Er und sein Trainerteam legen großen Wert darauf, den Trainierenden praxisorientierte Fähigkeiten zu vermitteln, die im Ernstfall Leben retten können. Durch ihre engagierte und professionelle Art schaffen sie es, jeden Trainingsteilnehmer zu motivieren und ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben.

Warum Krav Maga in Magdeburg lernen?

- Professionelles Training: Unter professioneller Anleitung erhalten Sie hochwertiges Training, das auf realen Szenarien basiert.

- Sicherheit: Die Krav Maga Selbstverteidigungsschule in Magdeburg legt großen Wert auf die Sicherheit ihrer Schüler. Alle Übungen werden in einem kontrollierten Umfeld durchgeführt, um Verletzungen auszuschließen.

- Gemeinschaft: In der Krav Maga-Schule herrscht ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Sie werden Teil einer Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt und motiviert.

Flexibilität: Die Schule bietet flexible Trainingszeiten, sodass Sie das Training problemlos in Ihren Alltag integrieren können. Die Kurse enden erst, wenn die Fähigkeiten zur Selbstverteidigung ausreichend vorhanden sind. Das ist von Sportler zu Sportler unterschiedlich und hängt von der Motorik sowie anderen Fähigkeiten ab.

Kurse und Trainingszeiten

Die Krav Maga Selbstverteidigungsschule in Magdeburg bietet eine Vielzahl von Kursen für unterschiedliche Erfahrungsstufen an. Von Anfängerkursen bis hin zu fortgeschrittenen Techniken ist für jeden etwas dabei. Zudem werden spezielle Workshops und Intensivkurse angeboten, die auf bestimmte Bedrohungsszenarien eingehen.

Kontakt und Anmeldung

Wenn Sie Interesse haben, Krav Maga zu lernen und Ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten zu verbessern, besuchen Sie die Krav Maga Selbstverteidigungsschule in Magdeburg. Sie können sich jederzeit für ein Probetraining anmelden und die effektiven Techniken von Ingo Zurek und seinem Team persönlich kennenlernen. Verbessern Sie Ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten und steigern Sie Ihr Selbstvertrauen mit Krav Maga in Magdeburg. Melden Sie sich noch heute an!

Krav Maga Magdeburg

Halberstädter Str. 189,

39112 Magdeburg

Telefon: 0170 2405620



Öffnungszeiten:

Dienstag 10:00–20:00

Mittwoch 10:00–20:00

Donnerstag 10:00–20:00

Freitag 10:00–20:00

Samstag Geschlossen

Sonntag Geschlossen

Montag 10:00–20:00