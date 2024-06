Wer sich nicht ungesund mit Fastfood und Fertiggerichten ernähren möchte, sollte selber mit gesunden Zutaten frisch kochen. Mit der richtigen Grundausstattung an Geräten, Utensilien und Lebensmitteln ist es nicht schwer, gesunde und kreative Speisen zuzubereiten.

Schneller und komfortabel kochen mit den richtigen Utensilien

Wer regelmäßig frisch und gesund kocht, möchte meist auch den Zeitaufwand möglichst im Rahmen halten. Mit einer kraftvollen Küchenmaschine kann die Arbeit viel einfacher sein. Ob Brotteig kneten, Gemüse hacken und andere Zutaten zerkleinern oder Kuchenteig zubereiten, die Küchenmaschine ist ein Allrounder und Alleskönner in der Küche, der jede Menge Zeit und Mühe spart. Je nach Ausstattung können Küchenmaschinen unterschiedliche Aufgaben erledigen.

Achtung:

Viele Menschen ernähren sich gesünder, wenn sie eine Küchenmaschine besitzen. Die Unterschiede in Bezug auf den Geschmack und die Nährwerte zwischen hausgemachten Speisen, wie Dressings, und Produkten aus dem Supermarkt können erheblich sein.

Daneben lohnt es sich, in hochwertige Utensilien, wie Messer und Pfannen, zu investieren. Als Allrounder gelten bei Letzteren beschichtete Modelle. Damit lassen sich verschiedenste Speisen schonend und fettarm anbraten und garen.

Folgende Lebensmittel eignen sich gut als Basics für kreatives Kochen:

Kartoffeln

Nudeln

Reis

Dosentomaten und Tomatenmark

Dosen-Hülsenfrüchte

Zwiebeln

Gemüse, frisch oder tiefgekühlt

Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer und Zucker

Gewürze und Kräuter

Mehl

Milch, für Veganer pflanzlich

Oliven- und Rapsöl

Senf

Speisestärke

Weißwein

Zitrone

Essig

Es gibt für den Beginn auch einfache Gerichte, wie Pasta mit Kichererbsen und Blattspinat oder gebratener Reis mit Brokkoli, die gut gewürzt ebenso für besondere Geschmackserlebnisse sorgen. Das Gute ist: Diese Gerichte lassen sich durch den Austausch der Zutaten leicht variieren. Kochen ist keine Wissenschaft, Improvisieren ist erlaubt. Es macht Spaß, die Kochkünste zu verbessern und Familie oder Freunde mit köstlichen Gerichten zu beeindrucken.

Bei den Gewürzen ist oft weniger mehr

Zunächst muss entschieden werden, womit die Speisen verfeinert werden sollen. Die gesunden Kräuter und Gewürze können sehr gut als Ersatz für das in großer Menge ungesündere Salz, das beispielsweise den Blutdruck erhöht und somit langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen lässt, genutzt werden. Sie verwandeln alle Gerichte in kulinarische Meisterwerke. Kartoffeln werden beispielsweise mit Rosmarin, Knoblauch und Muskatnuss verfeinert. Es empfiehlt sich, zuerst zu würzen und dann zu salzen. Schärfe verleiht den Speisen Pep, beispielsweise durch Ingwer oder Chili. Kreativität ist angesagt. Doch auch bei den Gewürzen kommt es auf die richtige Dosis an.

Lebensmittel schonend zubereiten für mehr Nährstoffgehalt

Es soll nicht nur schmecken, sondern bestenfalls auch gesund sein. Werden Nahrungsmittel nicht schonend zubereitet, geht ein großer Teil der wertvollen enthaltenen Nährstoffe, wie Vitamine und Mineralien, verloren. Ideal sind zum Beispiel Garen und Dämpfen. Bio-Lebensmittel sind die bessere Wahl, da sie weniger mit Schadstoffen, wie Pestiziden, belastet sind.

Fazit

Kreativ und kulinarisch zu kochen, ist nicht schwer. Experimentieren ist in der Küche erlaubt. Man sollte die Basics immer vorrätig haben. Salz lässt sich gut durch gesunde Kräuter und Gewürze ersetzen und sorgt für ein besonders exquisites Geschmackserlebnis. Ob Rühren oder Kneten, die Küchenmaschine ist ein wahres Multitalent, mit dem die unterschiedlichsten Speisen mit viel geringerem Aufwand gelingen.