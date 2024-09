“Kann der Kunde nicht mehr laufen, kann er auch bei Hartmann kaufen“, so lautet das neue Motto des Teams um Polsterei-Chef Jens Hartmann. Der Gedanke dahinter: Kunden, die nicht mehr gut zu Fuß oder nicht mobil sind, den Weg zum Beratungstermin oder zum Möbelkauf in die Meister-Polsterei in Magdeburg zu ermöglichen. „Anschließend bringen wir sie sicher und bequem wieder nach Hause“, so der Ideengeber.

Die Meister-Polsterei Hartmann in Magdeburg holt seine Kunden mit dem Shuttelservice von zu Hause ab und bringt sie nach dem Besuch in der Meisterwerkstatt wieder nach Hause

Seit vielen Jahren werden in der Manufaktur in Magdeburg Rothensee klassische Sofas, moderne Couchgarnituren, Wohnlandschaften, Sessel, Betten, Eckbänke und viele andere Möbel von Hand gefertigt. Jedes Stück wird exklusiv, nach Maß und in höchster Qualität gebaut. Die Zielgruppe: Jeder, der seine Möbel nicht „von der Stange“ sondern individuell, nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten möchte, um den Wohnkomfort zu steigern und sich von anderen abzuheben. Viele Kunden möchten sich auch von ihrer Couchgarnitur nicht trennen und lassen diese einfach neu beziehen. Das Neubeziehen von alten Sitzpolstern, Sofas, Sesseln, Stühlen und Eckbänken bietet eine nachhaltige Möglichkeit, vertrauten Möbelstücken neues Leben einzuhauchen und gleichzeitig den persönlichen Stil zu bewahren.

Hol- und Bringdienst – der neue Service in der Polsterei Hartmann in Magdeburg

Die Polsterei Hartmann ist bekannt für hochwertige Polstermöbel zu moderaten Preisen und erstklassigen Kundenservice. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass sich jeder in seinem Zuhause wohlfühlt. Besonders für ältere Menschen oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität wurde nun ein besonderer und für Magdeburg einzigartiger Service in das Geschäftsmodel integriert: Der neue Shuttle-Service.

Der neue Shuttelservice ermöglicht Kunden, die nicht mobil sind, den Zugang zu Beratung und zu hochwertigen maßgeschneiderten Polstermöbeln. Foto: Polsterei Hartmann

Polsterei Hartmann mit besonderem Service für mehr Zufriedenheit

Kostenloser Shuttle-Service: Wir holen Sie von zu Hause ab und bringen Sie wieder zurück.

Kompetente Beratung: Unsere erfahrenen Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Große Auswahl: Entdecken Sie eine Vielzahl von Polstermöbeln, die Ihren individuellen Komfortansprüchen gerecht werden.

Warum Polsterei Hartmann?

Geschäftsführer Jens Hartmann und sein Team hat verstanden, dass Mobilitätseinschränkung den Möbelkauf erschweren kann. Mit dem Shuttle-Service soll Kunden, die den Wunsch nach neuen Möbeln verspüren, Zugang zu Beratung und hochwertigen Polstermöbeln erleichtert werden. Denn bei Hartmann zählt nicht nur die Qualität der Produkte, sondern in erster Linie die Zufriedenheit der Kunden. Deshalb der Wunsch von Jens Hartmann: „Besuchen Sie uns in Magdeburg, Rothensee, oder rufen Sie uns an, um einen Termin für unseren Hol- und Bringdienst zu vereinbaren. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen und Ihren Wohnkomfort zu verbessern!

Adresse und Öffnungszeiten



Hartmann Die Meister-Polsterei

Saalestraße 20

39126 Magdeburg

hartmann@meister-polsterei-md.de

Tel.: 0391 2886414

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 14.00 Uhr