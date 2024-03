Ostern ist nicht mehr weit und die Natur erwacht aus dem Winterschlaf. Schneeglöckchen und Krokusse sprießen und laden uns ein, die Schönheit und Vielfalt unserer Heimatstadt Burg zu erkunden. Von Museen bis zu historischen Stätten, in Burg gibt es eine Fülle an Möglichkeiten, um die lokale Kultur und Geschichte der berühmten „Stadt der Türme“ zu entdecken. Dank der Partnerschaft der Nahverkehrsegesellschaft Jerichower Land mbH (NJL) und dem marego Regionalverbund geht das auch wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

marego und NJL stellen lokale Mobilität in den Mittelpunkt

Die Bedeutung der lokalen Mobilität kann nicht genug betont werden, besonders in Bezug auf die Verbundenheit innerhalb einer Gemeinschaft. „Unsere Vision bei marego ist, die lokale Mobilität in den Mittelpunkt zu stellen“, betont marego-Geschäftsführer Marcel Czarnecki. „Wir sind fest davon überzeugt, dass der Ausbau und die attraktiven Angebote des öffentlichen Nahverkehrs die Lebensqualität der Menschen verbessern und ein umweltbewusstes Mobilitätsverhalten fördern.“ In diesem Kontext spielt die NJL eine wesentliche Rolle als Verkehrsunternehmen, dass im Jerichower Land innerhalb des marego-Verbundgebiets den ÖPNV bereitstellt.

Stadt der Türme: Kultur erleben in Burg

Freizeit genießen - Stadterkundung auf eigene Faust am Kuhturm

Entdecken Sie die reiche kulturelle Vielfalt von Burg und tauchen Sie ein in spannende Veranstaltungen, die Einblicke in das kulturelle Leben der Stadt bieten. Die bequeme Option der NJL-Busse steht zur Verfügung, um zu den verschiedenen Veranstaltungsorten zu gelangen und unvergessliche kulturelle Momente in der Heimatstadt zu erleben.

Kulturvielfalt erleben - Lichternacht Flickschupark

Bismarckturm: eine atemberaubende Aussicht vom Bismarckturm, einfach mit den Buslinien 700, 711 und 745 zu erreichen.

benvivo Kulturturm: ein Platz inmitten der Stadt der Türme, für Jung und Alt, Klein und Groß, einfach und unkompliziert mit den Buslinien 700 und 712 zu diesem kulturellen Zentrum fahren.

Zinnfigurenkabinett Burg: 160 m² pure Vielfalt an Zinnfiguren, das muss man gesehen haben. Die Buslinien 700 und 712 bringen Sie direkt vor die Tore dieses kulturellen Highlights.

Auf zu neuen Ufern - Elbe bei Burg Ortsteil Schartau

Für weitere Informationen zu kulturellen Events und Aktivitäten in Burg besuchen Sie gerne die Website der Stadt Burg.

Speziell für Burg: 24-Stunden-Karte und der Minigruppen-Tageskarte

Die 24-Stunden-Karte und die Minigruppen-Tageskarte von marego sind perfekte Optionen für spontane und flexible Ausflüge. Diese Produkte bieten eine bequeme Möglichkeit, Burg und seine Umgebung zu erkunden, ohne sich um zusätzliche Tickets kümmern zu müssen. Die Nutzung dieser marego-Produkte ist unkompliziert, da der Kauf direkt beim Fahrpersonal erfolgen kann.

Für eine Personen 24-Stunden-Karte

Gültig 24 Stunden ab Entwertung auf allen NJL-Linien, in alle Richtungen im gewählten Geltungsbereich (bspw. Burg)

personalisiert (nicht übertragbar)

3 Euro für Erwachsene (Kinderrabatt möglich)

Für bis zu 5 Personen Minigruppen-Tageskarte

Gültig bis 4 Uhr des Folgetages auf allen NJL-Linien, in alle Richtungen im gewählten Geltungsbereich (bspw. Burg)

personalisiert (nicht übertragbar)

Ab 1,34 Euro pro Person in Bernburg (bei 5 Personen)

In der verbundweiten Variante ab 7,94 Euro (bei 5 Personen)

Die bevorstehenden Osterfeiertage bieten die perfekte Gelegenheit für Kurztrips in der Region. Die 24-Stunden-Karte und die Minigruppen-Tageskarte ermöglichen spontane Tagesausflüge für Einzelpersonen und kleinere Gruppen und vereinen Freizeitaktivitäten mit lokaler Mobilität. Erfahren Sie mehr über diese Angebote und planen Sie Ihre nächste Abenteuerreise.