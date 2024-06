Das medizinische Fachgebiet der Orthopädie hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte durchlaufen. Diese Entwicklungen sind sowohl auf technologische Innovationen als auch auf ein besseres Verständnis der menschlichen Anatomie und Physiologie zurückzuführen. Wie der ärztliche Direktor und Chefarzt der Sportklinik Stuttgart, Prof. Dr. med. Gerhard Bauer, dem Deutschen Ärzteblatt erklärt, habe sich auch die Erwartungshaltung der Patienten geändert. Aufgrund der verbesserten Therapieverfahren sei die Akzeptanz von Verletzungsfolgen gesunken. Dieser Beitrag thematisiert die wichtigsten Fortschritte in der modernen Orthopädie.

Fortschritte in der Diagnostik

Die Diagnostik in der Orthopädie hat sich durch den Einsatz bildgebender Verfahren wie der Magnetresonanztomographie (MRT), der Computertomographie (CT) und des Ultraschalls auf ein weitaus höheres Level katapultiert als noch wenige Jahrzehnte zuvor. Diese Technologien ermöglichen den behandelnden Ärzten eine detaillierte Darstellung von Knochen, Gelenken und Weichteilen, was eine präzise Diagnose und eine darauf abgestimmte Therapieplanung erlaubt. Auf die genannten Diagnose-Verfahren, die in der Orthopädie in Hamburg und anderen deutschen Städten gang und gäbe sind, gehen wir im Folgenden ausführlicher ein.

Magnetresonanztomographie (MRT)

Die MRT liefert orthopädischen Fachärzten hochauflösende Bilder der Weichteile und unterstützt sie, Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle, Bänderrisse oder Gelenkentzündungen frühzeitig zu diagnostizieren. Besonders vorteilhaft ist diese Art der Diagnostik, weil sie ohne ionisierende Strahlung arbeitet und deshalb weniger gesundheitliche Risiken birgt.

Computertomographie (CT)

Bei der CT entstehen detailreiche Schnittbilder der Knochen. Als besonders nützlich erweist sie sich bei der Diagnose komplexer Frakturen oder beim Erkennen von Knochentumoren. Dank der dreidimensionalen Rekonstruktion können Chirurgen präzise operative Eingriffe planen.

Ultraschall

Der Ultraschall gilt als schnelles und kostengünstiges Verfahren, mit dem Orthopäden Weichteile, Sehnen und Bänder auf Verletzungen und Anomalien untersuchen. Außerdem sind die Geräte tragbar und lassen sich direkt am Patientenbett zum Einsatz bringen.

Fortschritte in der Therapie

In der Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates entwickeln sich sowohl operative als auch konservative Behandlungsansätze stetig weiter. Innovative Verfahren zielen darauf ab, die Heilungsprozesse zu beschleunigen, die Funktionalität von Gliedmaßen wiederherzustellen und die Rehabilitation zu optimieren. Auch auf dem Gebiet der Hüft- und Knieprothesen gibt es Fortschritte, die früher undenkbar gewesen wären. Hier sind einige moderne Behandlungsansätze.

Minimalinvasive Chirurgie

Die minimalinvasive Chirurgie hat die orthopädische Behandlung revolutioniert. Mithilfe von Arthroskopie können Spezialisten Gelenkoperationen durch kleine Schnitte mit minimalem Trauma durchführen. Dies hat kürzere Krankenhausaufenthalte, weniger Schmerzen und schnellere Erholungszeiten zur Folge.

Endoprothetik

Endoprothesen nach OPs an den Hüft- und Kniegelenken haben sich kontinuierlich verbessert. Zeitgemäße Prothesen aus biokompatiblen Materialien sind langlebiger und funktioneller als herkömmliche Modelle, was die Lebensqualität der Patienten erhöht.

Regenerative Medizin

Regenerative Therapien wie die Anwendung von Stammzellen und Platelet-Rich Plasma (PRP) bieten heutzutage vielversprechende Ansätze zur Heilung von Gewebeschäden. Diese Therapien fördern die natürliche Regeneration von Knorpeln, Sehnen und Bändern und reduzieren die Notwendigkeit für invasive Eingriffe immens.